أردوغان يبدأ اليوم جولة تشمل السعودية والبحرين وقطر

الرياض، أنقرة (د ب أ)
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، جولة خليجية، تستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري يزور خلالها البحرين والسعودية وقطر.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أمس أن أردوغان سيستهل جولته من البحرين، ويلتقي خلال الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين البحرينيين، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
|
ومن المقرر أن يبحث أردوغان خلال لقاءاته تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.
|
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يبدأ اليوم الأحد زيارة رسمية إلى المملكة، تدوم يوماً واحداً، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتأتي زيارة جوتيريش إلى السعودية ضمن جولة في المنطقة بدأها بتركيا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بمقر الوزارة في العاصمة.