أردوغان يبدأ اليوم جولة تشمل السعودية والبحرين وقطر

الرياض، أنقرة (د ب أ)

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، جولة خليجية، تستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري يزور خلالها البحرين والسعودية وقطر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أمس أن أردوغان سيستهل جولته من البحرين، ويلتقي خلال الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين البحرينيين، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وبحسب البيان، سوف يتوجه غداً الاثنين إلى المملكة العربية السعودية، ويلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية في الدوحة، بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان خلال لقاءاته تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس التركي إلى البلدان الثلاثة، ستسهم في تعزيز العلاقات التركية الخليجية بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يبدأ اليوم الأحد زيارة رسمية إلى المملكة، تدوم يوماً واحداً، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة جوتيريش إلى السعودية ضمن جولة في المنطقة بدأها بتركيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بمقر الوزارة في العاصمة.