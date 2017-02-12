اليمن يستقبل 215 ألف لاجئ أفريقي خلال عامين

صنعاء (الاتحاد)

استقبل اليمن خلال عامين أكثر من 215 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي فروا عبر البحر. وأشار تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى «زيادة مطردة في التحركات غير النظامية من إفريقيا إلى اليمن على الرغم من البيئة المتدهورة»، وذكر التقرير أن أكثر من 117 ألف لاجئ أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال العام المنصرم بزيادة 24500 لاجئ عن العام 2015 الذي سجل نزوح 92500 لاجئ أفريقي، مشيراً إلى أن سواحل اليمن استقبلت منذ العام 2013 قرابة 290 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي 80 % منهم إثيوبيون والبقية صوماليون.

وقالت المفوضية على موقعها الإلكتروني إنها تلقت تقارير عن اعتداءات جسدية وجنسية وحرمان من الطعام والماء وخطف وابتزاز وتعذيب وإجبار على العمل القسري من قبل المهربين والشبكات الإجرامية.