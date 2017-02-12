«الصليب الأحمر» تحذر من تدهور أوضاع المدنيين باليمن

عدن (وكالات)

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إلى السماح لفرقها الميدانية في اليمن بالوصول إلى المخا والمناطق المتضررة الأخرى لتقديم المساعدات الضرورية إلى ‏المدنيين. وحذرت اللجنة في بيان لها، من سرعة تدهور أوضاع الآلاف من المدنيين في اليمن على أثر احتدام القتال، حيث أصبح العديد من المدنيين عالقين في مناطق تبادل إطلاق النار.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة الدولية، روبير مارديني، «المدنيون يتعرضون لدفع ‏ثمن أكبر كلما استمر القتال، ندعو جميع الأطراف المشاركة إلى الامتثال لما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، ‏وعليها أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وبأولئك الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية». هذا وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد اتهمت أمس الأول، الميليشيات الانقلابية باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في مدينة وميناء المخا قبيل تحريرهما.