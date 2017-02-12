الأمم المتحدة ترفض إقالة مبعوثها إلى اليمن

صنعاء (وكالات)

رفضت الأمم المتحدة إقالة مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بعد ساعات على دعوة الانقلابيين الحوثيين، المنظمة الدولية إلى عدم تمديد مهمته. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق «نشدد على حيادية عمل جميع مبعوثينا، ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي بدأ مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن في أبريل 2015».

وكان الحوثيون قد طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعدم تمديد مهمة ولد الشيخ، واتهم رئيس ما يسمى بـ «المجلس السياسي» التابع للميليشيات صالح الصماد، في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، ولد الشيخ بـ «فشله في إدارة النقاشات والمفاوضات»، حسب تعبيره.

وتأتي الرسالة قبل بضعة أيام من بداية زيارة ولد الشيخ للرياض، حيث من المتوقع أن يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث الأزمة اليمنية.