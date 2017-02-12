الانقلابيون يستهدفون «المخا» بالصواريخ

عقيل الحلالي، (صنعاء)

أطلقت الميليشيات الانقلابية، أمس، صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية على مناطق سكنية في مدينة المخا الساحلية، وقال سكان محليون، إن ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في منطقة «يختل» الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال المخا، أطلقوا صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية باتجاه الأحياء السكنية بالمدينة، وذكروا أن الهجوم كان مكثفاً وعشوائياً، دون أن ترد معلومات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيّين.

إلى ذلك، كثف الانقلابيون خلال الأيام الماضية عمليات اختطاف المدنيين في محافظة الحديدة تحسباً لوصول المعارك، مع استمرار تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المسلحين الحوثيين على متن مركبات عسكرية دهموا أمس قرى وعُزل ببلدة القناوص شمال الحديدة، بحثاً عن شباب، موضحة أن عمليات الدهم انتهت باختطاف عدد من هؤلاء الشباب، وتسببت بترويع النساء والأطفال.

وفي سياق آخر، نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات عدة على مواقع للميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة استهدفت مواقع المتمردين في محيط مطار وميناء الحديدة الخاضعين لهيمنة الحوثيين. كما استهدفت ضربات جوية مواقع في بلدتي اللحية والدريهمي شمال وجنوب المحافظة الساحلية، وذلك بالتزامن مع تجدد القصف الجوي على تحصينات للميليشيات الانقلابية في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وقصف طيران التحالف بثلاثة صواريخ مواقع للانقلابيين في بلدة صرواح آخر معاقلهم في محافظة مأرب، فيما أفادت الأنباء بتجدد المعارك العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في بلدة نهم القريبة من صنعاء مخلفة قتلى وجرحى من الجانبين.

وفي سياق آخر، أكد مسؤول أمني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بعودة تنظيم «القاعدة» للسيطرة على المحافظة من جديد. وأضاف المقدم محمد العوبان في تصريح له ترتيبات أمنية أجريت مؤخراً وأن الأوضاع مبشرة بخير وأمن واستقرار غير مسبوق في أبين، مضيفاً أن السلطات الأمنية شرعت بتفعيل غرفة عمليات مشتركة للتواصل معها وتشكيل وحدات سرية معززة بقوات للتدخل السريع في أي وقت من أجل محاربة الإرهاب وتعقب فلول التنظيم.

وأشار إلى أن تعزيزات أمنية تم الدفع بها إلى بعض المناطق والمدن، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد تطورات تحسن كبير في الجانب الأمني على مستوى أبين عقب إعداد خطة أمنية متكاملة لإصلاح المنظومة الأمنية وعودة كافة الأجهزة لمباشرة مهامها بشكل طبيعي.