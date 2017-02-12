قرقاش: تباهي الحوثي بالأسلحة الإيرانية يكشف دور طهران في دعم التمرد



تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017 أبوظبي (الاتحاد) شن معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، هجوماً عنيفاً على عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الانقلابية، بعد خطابه أمس الأول الذي تباهى فيه بالطائرات من دون طيار وصواريخه الإيرانية، مؤكداً أن الخطاب الطائفي والتذرع بـ «المقاومة» لن ينقذ الميليشيات بعد فشل إدارتهم السياسية والاقتصادية للمناطق التي يسيطرون عليها. وقال معاليه في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس، «في خطابه الجمعة، الحوثي يتبجح بالطائرات بلا طيار الإيرانية، وبقدرة صواريخه الإيرانية على استهداف الرياض، دور طهران في دعم التمرد مستمر». وأضاف، «اعتقد الحوثي/‏‏ صالح أن السيطرة علي اليمن ستكون سهلة، ولكن أثبتت الأحداث أن طريق التمرد منحدر خطر، التآمر مع إيران والخطاب المذهبي لم يسعفهم، أحلام السيطرة تبخرت، وخطاب المقاومة الزائف لن يسعفهم، الانتشار على الأرض يتقلص، فشلوا في الإدارة السياسية والاقتصادية، التمرد تراجيديا يمنية». وختم معاليه تغريداته بالقول «يبرز الخطاب السياسي الحوثي، توجه قرون وسطى طائفي، مهووس بالكرامات ومجنون بتقديسه للأفراد، ومعه خطاب صالح الانتهازي يعريه سنوات من شهوة السلطة».