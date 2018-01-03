الاتحاد الأوروبي يأسف للضحايا

بروكسل (أ ف ب)

أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن أسفها للخسائر غير المقبولة في الأرواح البشرية في إيران، حيث قتل 22 شخصاً على الأقل في التظاهرات المستمرة ضد النظام منذ الخميس الماضي، مناشدة كل الأطراف المعنية الامتناع عن أي أعمال عنف، وقالت في بيان إن الاتحاد يراقب عن كثب التظاهرات الجارية وتزايد أعمال العنف والخسارة غير المقبولة في الأرواح، وأضافت أن التظاهر السلمي وحرية التعبير هما حقان أساسيان ينطبقان على جميع الدول وإيران ليست استثناء، وأكدت أنه انطلاقاً من روح الصراحة والاحترام التي تشكل أساس العلاقة مع إيران، فإن الاتحاد يتوقع من جميع الأطراف المعنية الامتناع عن أي أعمال عنف وضمان حرية التعبير.