الأريكة أداة «الكسالى» لممارسة الرياضة

ترجمة: عزة يوسف

يشعر البعض بالكسل تجاه ممارسة الرياضة حتى لو كان من محبي الرشاقة. غير أن موقع «etro» يقترح بعض التمارين التي يمكن أن يمارسها هؤلاء الأشخاص لمجموعات العضلات الرئيسة في الجسم من دون أن يتزحزحوا من على الأريكة.

وتكشف خبيرة اللياقة البدنية البريطانية لورا وليامز عن أربع حركات فعالة لتحقيق اللياقة البدنية من دون مغادرة المنزل:

* تمرين الدفع المنخفض

إنه تمرين فعال للغاية في استهداف عضلات الصدر، ولكن لا يجب الانخفاض كثيراً في حالة وجود ألم في الظهر. ويتم أداء التمرين بجعل الوجه في مواجهة الأرض، ووضع أصابع القدمين المنبسطة فوق الأريكة، ووضع اليدين على الأرض مع الحفاظ على مساحة بينهما وفردهما على مستوى الكتفين. وبعد ذلك، يتم النزول بخفض الجزء العلوي من الجسم نحو الأرض، ووقف الصدر على مسافة بضع بوصات من الأرض، ثم الارتفاع مجدداً، وتكرار الحركة من 8 إلى 10 في المجموعة الواحدة.