«العميد» يداوي جراحه بثلاثية أمام «العنابي»

مراد المصري (دبي)

حقق النصر فوزاً كبيراً على الوحدة 3 - صفر، مساء أمس، ليداوي «العميد» جراحه، محققاً فوزه الأول في الدور الثاني للدوري، لتتساوى مع «العنابي» في رصيد 25 نقطة لكل منهما، وحملت أهداف «العميد»، توقيع جاسم يعقوب في الدقيقتين 74 و87 عامر مبارك في الدقيقة 90. ضغط النصر على الوحدة في أرجاء الملعب، مستغلاً أسلوب اللعب الجديد، بوضع اللبناني جوان العمري في مركز الظهير الأيسر، واستعادة مبارك سعيد في قلب الدفاع، رفقة خليفة مبارك، مع حيوية واضحة من أحمد خميس في المقدمة، وبدأ الوحدة يدخل أجواء المباراة تدريجياً، وفضل التمريرات القصيرة بين رباعي المقدمة، إسماعيل مطر وفالديفيا وتيجالي وجوجاك.

جاء التهديد الأول في المباراة، حينما انطلق كيمبو إيكوكو من الجهة اليسرى، ويسدد كرة قوية هزت الشباك من الخارج، ومرر الحارس شمبيه كرة طويلة وصلت إلى سالم صالح المندفع سدد مباشرة وصلت ضعيفة للحارس،

وعاد سالم صالح الانطلاق من الجهة اليسرى، ومرر عرضية أمام مرمى الوحدة لم ينجح أحمد خميس في ترجمتها، ويمرر إيكوكو الكرة إلى فواز عوانة، سددها بجوار المرمى، وجاء رد الوحدة بمحاولة خالد إبراهيم من الجهة اليمنى، ومرر عرضية إلى تيجالي المتحرر من الرقابة، سدد من دون تركيز بعيداً عن المرمى.انطلق الشوط الثاني على وقع هجمة مرتدة تقدم فيها برادة، لكنه التحم مع أحمد راشد مدافع الوحدة، ليسقط برادة أرضاً داخل المنطقة، ورد الوحدة بكرة ثابتة نفذها إسماعيل مطر وصلت إلى تيجالي حولها برأسه، نجح شمبيه في التقاطها، وحاول بيتريسكو تنشيط الجبهة الهجومية عبر إشراك جاسم يعقوب بدلاً سالم صالح.

وجاءت الإثارة في الدقائق الأخيرة، ونجح جاسم يعقوب في كسر صمت الشباك، بمتابعة كرة مرتدة من الحارس الذي تصدى لرأسية مبارك سعيد، في الدقيقة 74، وعاد جاسم يعقوب ليدون الهدف الثاني، بعد تسديدة خادعة في الدقيقة 87، وسجل عامر مبارك الهدف الثالث، مستغلاً خطأ دفاعياً، في الدقيقة 90.