مضار حميات البروتين أكثر من منافعها

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
يلجأ عدد من الأفراد إلى اعتماد نظام غذائي قائم على كميات مرتفعة من البروتين للتخلص من الوزن الزائد. فما هذه البدع الغذائية؟ ما ركائزها العلمية؟
وعن أنواعها، تقول، اختصاصية التغذية جيسيكا البايع من مركز لايف لي: «تختلف تسميات الحميات التي تحتوي على نسب مرتفعة من البروتين ونسب منخفضة من الكربوهيدرات ومنها حمية آتكينز Atkin، ودوكان Dukan، وباليو Paleo حيث إنّ نسبة البروتينات في معظمها تتراوح ما بين 35 و50% من إجمالي السعرات الحرارية. وغالباً ما تتيح هذه الحميات تناول كميّات غير محدودة من اللّحوم، والدواجن، والأسماك، والبيض ومعظم أنواع الجبن. وليس هناك من داع لإزالة اللحوم المدهنة والمليئة بالدهون المشبّعة من البرنامج الغذائي المتّبع، مشيرة إلى أن النموذج التقليدي لهذه الحميات يقتضي تناول النقانق والبيض كوجبة إفطار، وطبق من المشاوي للغذاء أو حتى الدواجن المقليّة للعشاء.
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وتوضح أن حمية الأتكينز تقتضي الحد من تناول النشويات وخاصة البسيطة منها كالسكر، وزيادة استهلاك المنتوجات الحيوانيّة، مشيرة إلى أن هذه الحمية تقتضي اعتماد الدهون كمصدر أساسيّ للطاقة عوضاً عن الجلوكوز ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الأنسولين وإنتاج مولدّات الكيتون، التي قد تسهم في المدى البعيد بالإصابة بالصرع والسكري. أما الأطعمة المحبّذة فهي اللّحوم والدواجن بمختلف أنواعها، والأسماك المدهنة كالسلمون والسردين، البيض، منتجات الحليب الكاملة الدسم، والخضراوات غير النشوية كاللفت والسبانخ، والبذور والدهون غير المشبّعة كزيت الزيتون، والقهوة والشاي. وكل ما خلا ذلك من أطعمة بما في ذلك البقوليات، والفاكهة، والبطاطا فهي غير معتمدة في هذا النوع من الحميات، لافتة إلى أن هذا النظام يشجع على الابتعاد عن ممارسة الرياضة بشكل قطعيّ.
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