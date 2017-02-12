رينو وجاين يحصدان جوائز «فيكتوار»



تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017 باريس (أ ف ب) كانت أبرز المكافآت في الدورة الثانية والثلاثين من حفل توزيع جوائز «فيكتوار» الفرنسية الموسيقية من نصيب الشابة جاين والمغني المخضرم رينو. وقد نال الفنانان جائزتي أفضل مغن ومغنية في هذا الحفل الذي نظم مساء أمس الأول الجمعة، واستغرق أربع ساعات تقريبا. وهذه الجائزة الثانية من هذا القبيل التي تمنح لرينو (64 عاما) بعد جائزة أولى قدمت له سنة 2003. وبات في رصيده ست مكافآت «فيكتوار» على اختلاف فئاتها. أما الشابة جاين التي بالكاد تبلغ (25 عاما)، فهي حصلت على هذه الجائزة متغلبة على فنانات مخضرمات مثل فيرونيك سانسون وإيماني. وقد بيعت أكثر من مئتي ألف نسخة من ألبومها «زاناكا» الصادر بالإنجليزية، وهي نالت أيضا جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنيتها «ماكيبا». ومن الفائزين الآخرين بجوائز «فيكتوار»، العازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف الذي نال جائزة أفضل عرض موسيقي، وكاليبسو روز (76 عاما) من ترينيداد وتوباغو وفرقة «راديو إلفيس».