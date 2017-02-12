الطحالب تهدد صناعة أسماك السلمون في تشيلي

سانتياغو (رويترز)

أدى انتشار الطحالب إلى القضاء على نحو 170 ألفاً من أسماك السلمون في الأيام الأخيرة في تشيلي، ثاني أكبر مصدر في العالم للسلمون بعد النرويج أثناء نقلها بالسفن، مما أثار مخاوف بشأن صناعة يمكن أن تدمرها ظاهرة تفشي الطحالب منذ العام الماضي.

وقالت هيئة سيرنابيسكا الحكومية للمصايد لرويترز، إن التفشي الحالي للطحالب لا يقع قرب أي مزارع للسلمون التي تنتشر على ساحل تشيلي الجنوبي، ولكنه أصاب أجزاء من الخطوط الملاحية التي يستخدمها المنتجون.

ويحدث الانتشار الضار للطحالب عندما تنمو هذه النباتات المائية بشكل يخرج عن نطاق السيطرة، وتنتج تأثيرات سامة على السمك.

وأصيبت أسماك حية كانت تنقلها شركتا استراليس سيفودز ونوفا أوسترال المحليتان ونفقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتقوم السفن بسحب مياه المحيط إلى داخل صهاريج للحفاظ على الأسماك حية، وقالت سيرنابيسكا إن السفن عبرت دون قصد المياه المصابة. وفي العام الماضي قتل انتشار للطحالب ما يصل إلى 20 في المئة من سلمون المزارع السمكية بتشيلي أو نحو 25 مليون سمكة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها عالميا.