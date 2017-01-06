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الناتج عن برودة الطقس

خطوات تقي من جفاف البشرة
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

أزهار البياتي (الشارقة)

مع تغير المناخ وميل الطقس إلى البرودة، يفقد الجلد شيئا من مرونته ونضارته الطبيعية، ما يجعل البشرة تبدو أكثر جفافا وشحوبا، وللمساعدة في التقليل من هذه الأضرار، لابد من اتباع نظام بسيط يعتني بالبشرة ويحافظ على رونقها.

وتنصح اختصاصية التجميل مارسيل نصر ببعض الإرشادات التي تساعد المرأة في استعادة نضارة بشرتها خلال هذا الفصل، وتمنحها إشراقة دائمة، ومن أهمها:

• ضرورة التنظيف اليومي بالـ Cleanser:

- يعد التنظيف اليومي للبشرة العامل الأساسي للحفاظ على بريق البشرة ولمعانها، حيث تشكِّل الأتربة والغبار والعرق طبقة كثيفة تتراكم على الجلد، مسببة انسداد المسامات إذا لم يتم تنظيفها جيدا، لذا لابد من استخدام المنظف الكريمي المناسب لنوعية البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة.

* تجنب ظهور المسام مع الـ Toner: ... المزيد
     
 

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