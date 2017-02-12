«حرب السوس».. ثأر مؤجل وحنق دائم

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تواصلت مساء أمس الأول عروض مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، في دورته الثانية، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام، وشهد الجمهور مسرحية «حرب السوس» لفرقة السلطنة للثقافة والفنون في عمان، وهي من تأليف حميد فارس وإخراج مرشد راقي.

يستهل العرض، الذي جاء باللغة العامية، بمشهد نرى من خلاله أهالي قرية ما وقد استغرقوا في البحث عن طريقة تخلص قريتهم من زحف حشرة السوس، التي لم تكتف بنخر وتخليل جذوع النخل، بل امتد الخطر إلى أجساد سكان القرية أيضاً، وقضت على أحدهم. مع تطور مجريات العرض وبحث الأهالي عن مخرج من الكارثة يبدأ الكلام بينهم عمن يكون قد تسبب في الكارثة. في خضم ذلك يقول أحدهم إن الحل في يد «كيفان»، وكيفان هذا كان من سكان القرية ولكن كبيرها طرده منذ عشر سنوات حتى لا يفسد القرية بخبثه. ويمضي العرض بين شد وجذب، فمن بين أهالي القرية من لا يعترض على عودة كيفان طالما أن في يده الحل، ومن بينهم من يرفض ذلك، وخصوصاً كبير القرية الذي ينتفض غاضباً حين يسمع سيرة المنبوذ.

على المستوى الفني، بدا لافتاً تركيز المخرج الذي استعان بعدد كبير من المؤدين، على حركة المجاميع الأدائية لخلق حالات تعبيرية، تعمّق الوقائع وتضفي مسحة جمالية على الصورة العامة للعرض، وقد وظف جريد النخل وجذوعه في تصميم أمكنة وأزمنة العرض على نحو بدا مرناً وسهلاً وبديعاً.