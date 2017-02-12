اختتام معرض «رأس الخيمة للكتاب»

عبير زيتون (رأس الخيمة)

اختتمت أمس الأول «الجمعة» فعاليات الدورة العاشرة، من معرض رأس الخيمة للكتاب، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، من 29 يناير إلى 10 من فبراير الجاري، في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو».

وأعرب محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة عن جزيل الشكر، والتقدير لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على الدعم المعنوي والمادي الكبير والمستمر الذي يقدمه للمعرض.

وقال «السبب» في تصريح لـ «الاتحاد» «إن المعرض هذا العام شهد إقبالًا جماهيرياً جيداً». وأشاد بالتعاون المثمر بين الأطراف القائمة على تنظيم المعرض وفعالياته، مشيراً إلى نجاح مبادرة غرفة رأس الخيمة لعام الخير«تبرع بكتاب»، التي تهدف إلى جمع الكتب من أفراد المجتمع المتبرعين، وإرسالها إلى من يحتاجها ويستفيد منها.

وقال جمال الطاهر، رئيس لجنة معرض رأس الخيمة للكتاب:«إن المعرض هذا العام استقطب 35 ألف زائر، بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي، كما شهد 45 نشاطا ترفيهياً وثقافياً، مع زيارة 161 مدرسة على مدار 13 يوما».

وكان الحدث الأبرز في فعاليات رأس الخيمة للكتاب هذا العام افتتاح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لفعاليات الدورة العاشرة وتوجيه سموه بمبادرة دعم خاصة لفعاليات الدورة العاشرة لكتاب رأس الخيمة، طالت طلاب المدارس في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة نشر الكتاب والتحفيز على نشر ثقافة القراءة في أوساط المجتمع.

وشهدت نشاطات «المقهى الثقافي» المرافق لأيام المعرض، تفاوتاً في الإقبال على برنامجه اليومي، تجلى ذلك بوضوح في التفاعل الشبابي مع أولى أمسياته الفكرية، مقابل تغيب بعض المثقفين عن المشاركة، وفق الجدول اليومي المرسوم، خاصة في نشاطاته الأخيرة. كما لوحظ للعام الثاني على التوالي غياب أي مشاركة من قبل مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة، دون وجود أي توضيح أو تفسير لهذا الغياب عن هكذا حدث ثقافي سنوي، مما عزز من توجه معرض رأس الخيمة للكتاب التعليمي والمدرسي على حساب الطابع الثقافي الفكري الجاد، وهذا ماعززته أكثر طبيعة الجهات المشاركة، باستئناء الحضور القليل لبعض دورالنشر المحلية والعربية المعروفة بإهتماماتها الفكرية الرصينة.

وفي حفل الاختتام...كرم كل من«محمد حسن السبب» مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، ود.«أحمد راشد الشميلي » مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة، الشركاء، والقائمين على تنظيم المعرض، ووسائل الإعلام، تعبيرا عن الشكر والتقدير، للجهود المبذولة، في إنجاح فعاليات معرض كتاب رأس الخيمة في دورته العاشرة.