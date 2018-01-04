ترامب للشعب الإيراني: دعم كبير في الوقت المناسب

واشنطن، موسكو (وكالات)

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الشعب الإيراني، بتوفير الدعم له عندما يحين الوقت المناسب، وقال في تغريدة على «تويتر»، من دون توضيح ما يعنيه بذلك «كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد.. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت».

في وقت أكد فيه مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع التظاهرات التي تدخل اليوم أسبوعها الثاني، وأضاف «البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في قمع التظاهرات الاحتجاجية.. ننظر في كل الاحتمالات.. سلطات ترامب تسمح له باستهداف منظمات أو أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان أو فرض الرقابة أو منع التجمعات السلمية.. هذا الأمر يتطلب معلومات، وهناك الكثير من المعلومات، لذا نعتزم البدء في تجميعها وسنرى ما يمكننا القيام به».

ودعا البيت الأبيض في وقت سابق القيادة الإيرانية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين «إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير»، وأضافت أنه «ينبغي على المجتمع الدولي أن يعبر عن دعمه لشعب إيران». وتابعت «ترامب يريد أن يشهد توقف دعم إيران للإرهاب، ويود أن تحترم إيران حقوق الإنسان وتتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب».

واتهمت ساندرز النظام الإيراني بتخصيص أموال رفاهية شعبه لنشر العنف والإرهاب في الخارج، ووصفت الاحتجاجات الحالية بأنها انتفاضة شعبية عضوية جرى تنظيمها من قبل مواطنين إيرانيين شجعان، وأضافت: «إن قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني، لكن ينبغي على المجتمع الدولي أن يعبر عن دعمه للشعب». وقالت «إن الولايات المتحدة تبقي كل الخيارات متاحة، فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني».