سعيد المهيري يهدي إسطبلات «ام.آر.ام» كأس رئيس الدولة للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كم الذي أقيم أمس على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

كما حضر السباق، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفريق الملكي للفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وضيوف مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

وأهدى الفارس سعيد محمد خليفة المهيري على صهوة الجواد «شداد»، إسطبلات (ام.آر.ام) كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بالوثبة للعام الثاني على التوالي، وتمكن من قطع المسافة الإجمالية للسباق في زمن 6:20:51 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.20 كلم في الساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس خليفة علي الجهوري على صهوة «8 دقائق» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 6:23:49 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.01 ساعة.