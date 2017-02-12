شونكا بطلاً للنسخة العاشرة من السباق الجوي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ختام النسخة العاشرة لسباق «ريد بل الجوي » التي أقيمت على مدار يومين في افتتاح سلسلة الجولات العالمية الـ 8 والتي شهدت مشاركة نخبة الطيارين العالميين ومتابعة آلاف الجماهير على كورنيش أبوظبي، وتوج سموه الطيار التشيكي مارتين شونكا بطلاً للجولة الأولى من السباق الجوي العالمي، وقطع شونكا مسافة السباق في زمن قدره 53:139 ثانية، وحل وصيفاً الإسباني خوان فيلاردي الذي قطع السباق في زمن قدره 54:166 ثانية، وأحرز المركز الثالث الكندي بيت ماكلويد في زمن قدره 54:632 ثانية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يفوز بها شونكا بهذا اللقب، لتصبح أفضل بداية للموسم بالنسبة له، كما أنها المرة الأولى التي يصعد فيها الإسباني فيلاردي منصة التتويج في جولات أبوظبي، في الوقت نفسه، الذي غاب فيه الألماني ماتيوس دولديرير بطل النسخة الأخيرة عن المنصة، وحل رابعاً في جدول الترتيب العام.

حضر مراسم التتويج الشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة «أبوظبي للسباقات»، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وإريك وولف مدير عام سباقات ريد بل الجوية.

ومن ناحيته، عبر شونكا عن سعادته بالفوز والتتويج، مشيراً إلى أنها اللحظات الأفضل في مسيرته، حيث إنه انتظر لفترة طويلة هذا الفوز، وأوضح أنه سعيد بتلك الانطلاقة لهذا الموسم، وأن المركز الأول سيكون دافعاً كبيراً له من أجل مواصلة الصدارة في الجولات المقبلة.