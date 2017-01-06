  • الجمعة 08 ربيع الآخر 1438هـ - 06 يناير 2017م

تناسب احتياجات المرأة العصرية

حقائب «كاربيزا» تحتفي بالكلاسيكية المعاصرة
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

الشارقة (الاتحاد)

منذ تأسيسها عام 2001 صممت العلامة التجارية الإيطالية «كاربيزا» على تقديم رؤية جديدة في صناعة الأكسسوارات الجلدية، بدءاً من حقائب اليد، ومروراً بالمحافظ والجزادين، ووصولاً إلى مستلزمات السفر، مظهرة موسماً بعد آخر تشكيلات متنوعة من نمطها الكلاسيكي المعاصر في هذا المجال، راسمة للمجموعات النسائية والرجالية ملامح ديناميكية لكل المناسبات والأغراض.

وفي مجموعتها الأخيرة من حقائب اليد النسوية، استعرضت علامة «carpisa» عدداً من الأفكار الجميلة، مقدمة تشكيلة من القطع التي تناسب احتياجات المرأة العملية وتلبي متطلباتها في مختلف الأوقات، موظفة في تصنيعها مواصفات عالية لناحية جودة الخامات، ونمط التصميمات، وأسلوب التنفيذ، مشكلة نماذج منتقاة من الحقائب الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة، بحيث تلتقي مع مختلف الأذواق والاحتياجات.

وتجمع حقائب يد «كاربيزا» بين الخطوط الكلاسيكية التقليدية، وبين النهج العصري والمتجدد في اتجاهات الموضة العالمية، مخرجة وفق هذا الإطار موديلات عدة تتسم بالأناقة والعملية، وتنسجم في نمط القصّات ونوعية الخامات والجلود الطبيعية المستخدمة في التنفيذ، لتأتي بألوان جديدة مع بداية كل موسم، عاكسة ظلالاً وتدرجات دافئة وراقية، بحيث لا تخرج من نطاق الأناقة لمواسم وفصول.

     
 

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