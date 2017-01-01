«أبوظبي للإسكان»: 1.2 مليون درهم حد أقصى لاستبدال أرض بمسكن جاهز

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان أن برنامج استبدال الأرض السكنية بمسكن جاهز، يتيح للمواطن الحصول على قرض لا تتجاوز قيمته (1,200,000) مليون ومئتان ألف درهم لشراء الوحدات السكنية في مشروعي عين الفايضة وجبل حفيت المتوافرة لدى هيئة أبوظبي للإسكان، موضحة أنه وفق الشروط المعمول بها يتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة، حسبما تحدده الهيئة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة على القرض ولا تتجاوز (25) سنة.

وكانت قد تلقت هيئة أبوظبي للإسكان ما يقارب 600 طلب منذ البدء بتسلم الطلبات في منتصف شهر ديسمبر الماضي، فيما يخص برنامج استبدال أرض سكنية بمسكن جاهز في كل من مشروع عين الفايضة وجبل حفيت، وتسعى الهيئة إلى تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان في مناطق الإمارة المختلفة ومنها برنامج استبدال أرض سكنية بمسكن جاهز في مدينة العين مقابل التنازل عن الأرض السكنية وقرض البناء -إن وجد- علماً بأن عدد المساكن المتاحة في المشاريع محدودة. وأفادت الهيئة بأن الاشتراطات تحظر التصرف في المسكن بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو بأية وسيلة للتصرف إلا بعد توافر عدة شروط، منها: إتمام عملية التسجيل للمسكن المستبدل والحصول على كافة التراخيص اللازمة للإشغال، وسداد كافة أقساط القرض، وتوفير المسكن البديل الملائم للأسرة، وفقاً لتقدير الهيئة، حيث يكون المسكن البديل في ذات المدينة التي كان يوجد بها المسكن المتصرف فيه أو بأحد مناطق الإمارة على أن ألا يبتعد عن المدارس والأماكن الحضرية مسافة طويلة، وأن يكون لائقا للسكن للأسرة المواطنة وفقا للتقرير الفني التي تعده الهيئة أو الجهة لباي تحددها. وأخيرا الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة. وأوضحت الهيئة أن مبادرة تبديل الأراضي بمساكن جاهزة في منطقتي جبل حفيت وعين الفايضة، تأتي في إطار توفير بدائل اختيارية لسكان مدينة العين، حيث ارتأت الهيئة استهداف مستفيدي الأراضي السكنية غير مبنية من هذه الخدمة، حيث إن المستفيد في مرحلة انتظار القرض والبعض يفضل الحصول على مسكن جاهز دون الخوض في البناء، وأن هذه الخدمة اختيارية متاحة لمستفيدي الأراضي السكنية غير مبنية باستبدال أراضيهم السكنية بمسكن جاهز ضمن هذه المشاريع. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير خيارات سكن للمواطن بين حرية البناء على الأرض الممنوحة أو استبدال الأرض بمسكن جاهز، حيث إن رؤية الهيئة هي توفير المسكن الملائم لمواطني الإمارة. ويذكر أن مجمع جبل حفيت السكني وعين الفايضة يتكون على 4 - 5 غرف نوم، وصالات ومجالس بالإضافة إلى غرفة خادمة موزعة على طابق أرضي وأول، حيث تمتاز بتصميماتها العصرية التي تلبي احتياجات المواطن، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات المتكاملة والتي تشمل المباني الخدمية والمرافق العامة كالمساجد والمحال التجارية والحدائق وغيرها، والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية للمجتمعات السكنية المتكاملة وأسس التنمية المستدامة.