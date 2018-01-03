إصلاحيون: المتظاهرون هم شباب الشعب

ستار كريم (طهران)

اتهم الناشط الإصلاحي محمد تقي فاضل مبيدي أمس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحجب تطورات الداخل الإيراني، وقال لموقع «انتخاب» إن المؤسسة تعبر عن تيار سياسي معين وتحجب نشاطات الحزب الآخر، وان هذه السلوكيات تسببت في إيجاد مشاكل في المجتمع، وتابع إن مشكلة الأزمة الاقتصادية لا تتحملها حكومة الرئيس حسن روحاني لوحدها بل تشترك فيها مؤسسات أخرى في النظام، وقال إن المتظاهرين ليسوا أقلية بل أكثرية وإن الأزمة الاقتصادية تسببت في هذا السخط والتظاهر، كما انتقد تدخل بعض المؤسسات في عمل وزارة الخارجية، وقال إن هذا التدخل تسبب في إيجاد المشاكل واتهم القضاء بالفساد.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الناشط في حركة الإصلاح عبدالله رمضان زاده أن المشاركين في التظاهرات والاحتجاجات هم «شباب الشعب»، وقال في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» «إن هؤلاء هم شباب الشعب الذين سئموا من البطالة والتشاؤم وهواجس المستقبل والفقر والعنصرية».