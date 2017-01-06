«كارولينا هيريرا» تستخدم توليفة أقمشة غير متوقعة

أزهار البياتي (الشارقة)
لموسم الربيع المقبل من عام 2017، استعرضت المصممة العالمية كارولينا هيريرا عبر خطها الفني المتميز للملابس الجاهزة، تشكيلة راقية من القطع، عكست من خلالها ملامح جلية من طرازها الكلاسيكي المتجدد في تصميم الأزياء، وشيء من رؤيتها المدهشة في أناقة المرأة، مستخدمة تجانساً غير متوقع من الأقمشة.
كلاسيكيات متجددة
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طراز شبابي
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بالأبيض والأسود
ألوان باقة ربيع «هيريرا»، غلبت عليها مسطرة لونية محدودة ومختارة، حصرتها المصممة وفق درجات معينّة، مركزة على استعادة سوفسطائية تزاوج اللونين الأبيض الثلجي والأسود الفاحم، لتأتي بهما بعدة أشكال وطبعات، مظهرة منهما على سبيل المثال عدداً من الفساتين الكلاسيكية المقلمة بخطوط عريضة، ومتوسطة، ورفيعة، كما كان لطبعة الكروهات «المربعات» التقليدية أيضاً حضور جلي، بالإضافة إلى قطع أحادية اللون بيضاء وسوداء، وأخرى معدنية وفضية، فيما أضافت خامة «الدينم الجينز» المغسول مزيداً من الفرادة على التشكيلة.