«كارولينا هيريرا» تستخدم توليفة أقمشة غير متوقعة

أزهار البياتي (الشارقة)

لموسم الربيع المقبل من عام 2017، استعرضت المصممة العالمية كارولينا هيريرا عبر خطها الفني المتميز للملابس الجاهزة، تشكيلة راقية من القطع، عكست من خلالها ملامح جلية من طرازها الكلاسيكي المتجدد في تصميم الأزياء، وشيء من رؤيتها المدهشة في أناقة المرأة، مستخدمة تجانساً غير متوقع من الأقمشة.

كلاسيكيات متجددة

في هذه المجموعة رجعت «هيريرا» بالذاكرة إلى الوراء لأعوام مضت، حين كانت ترتدي شخصياً وبشكل دائم قمصاناً قطنية ناعمة ومريحة لمختلف المناسبات، مستشرقة من وحيها باقة حيوية من التصاميم والأفكار، من تلك التي تشي بخطوط كلاسيكية تقليدية وضعت ضمن قوالب عصرية ومختلفة بكل المقاييس، بحيث تحمل لمسات شبابية حديثة، وأناقة مبسطة، تنوعت فيما بينها واختلفت ما بين عدد من الملابس النهارية الناعمة، وتلك الأفخم من التي تلائم أجواء الأمسيات والسهرات.

طراز شبابي

اللافت في باقة الربيع المقبل من علامة كارولينا هيريرا، توجهها المدروس نحو النمط «السمارت شيك»، وذاك الأسلوب الشبابي المعاصر في اختيار القطع والتصميمات، ويتضح ذلك عبر النظر إلى نوعيات الخامات التي نفذت بها كل قطعة في التشكيلة الأخيرة، حيث برزت من بينها أقمشة غير متوقعة ومعتادة كخامة الدينم «الجينز» الباهت على سبيل المثال، بالإضافة إلى بعض من الأقطان الطبيعية، والتفتا والحراير، والأتوال الشفافة والدانتيلات الرقيقة والشيفونات الناعمة هنا وهناك، مكونة نماذج مدهشة من الفساتين الراقية والتايورات الأنيقة، وبعدة أطوال وقصّات.

بالأبيض والأسود

ألوان باقة ربيع «هيريرا»، غلبت عليها مسطرة لونية محدودة ومختارة، حصرتها المصممة وفق درجات معينّة، مركزة على استعادة سوفسطائية تزاوج اللونين الأبيض الثلجي والأسود الفاحم، لتأتي بهما بعدة أشكال وطبعات، مظهرة منهما على سبيل المثال عدداً من الفساتين الكلاسيكية المقلمة بخطوط عريضة، ومتوسطة، ورفيعة، كما كان لطبعة الكروهات «المربعات» التقليدية أيضاً حضور جلي، بالإضافة إلى قطع أحادية اللون بيضاء وسوداء، وأخرى معدنية وفضية، فيما أضافت خامة «الدينم الجينز» المغسول مزيداً من الفرادة على التشكيلة.