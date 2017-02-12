سلطان بن زايد يتوِّج الفائزين في ختام مهرجان التراث

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بدعم وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للنشاطات التراثية والتظاهرات الثقافية المهمة التي تقام على أرض الدولة بوجه عام، والمهرجانات التراثية التي ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، بوجه خاص، في إطار حرص سموه على حفظ وصون الموروث الشعبي وترسيخ ثوابت الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات لسموه عقب تتويجه الفائزين بأشواط اليوم الثاني من سباق الإبل التراثي الأصيل في منصة التتويج الرئيسة بميدان سباقات الهجن بسويحان، في إطار ختام فعاليات ومنافسات مهرجان سموه التراثي 2017، في نسخته الحادية عشرة، بتنظم نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام.

ونوه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بأهمية هذه الاحتفالية التراثية التي تجمع أبناء الدولة والمنطقة من محبي رياضات الهجن، وما يصاحبها من فعاليات تراثية وثقافية وفنية ومجتمعية ورياضية وعادات وتقاليد أصيلة، تبعث على الفرح وتجدد فرص التواصل والتفاعل بين أبناء الوطن الواحد، وتعد مصدراً للفخر والاعتزاز بما تحقق على هذه الأرض الطيبة المعطاء من تلاحم اجتماعي في مجتمع بات نسيجه يشكل صورة مثالية مشهود لنجاحها وتميزها عربياً ودولياً، وتستحق كل التقدير والإعجاب لكونها تسهم في ترسيخ ثوابت الهوية الوطنية والموروث الشعبي لدى أبناء الدولة.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أن إقبال أبناء الإمارات، خاصة الشباب وصغار السن منهم، على إحياء رياضاتنا التراثية والانخراط في ممارستها أمر يبشر بالخير، وهو في الوقت نفسه دليل على تمسكهم بتراثهم العريق وسط أمواج الحداثة، وهم في ذلك يحتذون بوالد الجميع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده خلفه المخلص الأمين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أنه دليل على أن التراث الأصيل سيظل حياً يعيش في عقولنا وقلوبنا وهو من عناصر ماضينا نحو التقدم في كل المجالات.