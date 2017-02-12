الوصل يسقط أمام النصر في مفاجأة أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

ضربت المفاجآت الجولة السابعة من دوري أقوياء اليد بعدما سقط متصدر الترتيب فريق الوصل أمام منافسه فريق النصر، بفارق هدف، 27-26، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان، وهي الخسارة الثانية لفريق الوصل هذا الموسم بعدما تعثر من قبل أمام الشعب.

ورغم أن الوصل ما زال على القمة برصيد 15 نقطة إلا أن خسارته أمام العميد كانت مفاجأة ثقيلة، خاصة أن الإمبراطور ضم عددا كبيرا من النجوم البارزين في مقدمتهم، عيسى البناي لاعب الأهلي وثلاثي النصر خالد رمضان وعبدالله الصفار ويوسف حسن، إلا أن المستوى في آخر مباراتين تراجع بشكل كبير، ويبدو أن الفريق تأثر سلبيا بتوقف الدوري خاصة أن الوصل فاز بكأس نائب رئيس الدولة خلال فترة التوقف، ومع توقف المباريات هبط المستوى الفني للاعبين.

أما فريق النصر فقد نجح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي مع مدربه الجديد القديم المغربي نور الدين بوحديوي، الذي حل بدلا من الجزائري محمد معاشو، وهو مؤشر إيجابي للعميد وتأكيد على أن قرار التغيير كان صائبا.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد تقاسم الفريقان النتيجة على مدار الشوطين رغم أن المواجهة سارت متكافئة على مدار الشوطين، وتكرر التعادل عدة مرات في الشوط الأول، والذي انتهى لصالح الإمبراطور بفارق هدف، 14-13، وتحولت المواجهة في الشوط الثاني إلى أصحاب الأرض بعدما أدرك العميد التعادل في بداية الشوط الثاني، وعادت المواجهة مجددا إلى نقطة التعادل ثم حسمها العميد في النهاية بفارق هدف، 27-26.

وحصل محمد علي الحمادي إداري الوصل على بطاقة صفراء للاعتراض وسعيد محمد المدرب المساعد لفريق النصر، فيما حصل وليد إبراهيم على بطاقة حمراء لتسديد الكرة في وجه لاعب الوصل، ورفع الوصل رصيده إلى 15 نقطة، وظل في المركز الأول فيما رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم من المركز الخامس إلى الوصافة.

أدار اللقاء الحكم الدولي محمد النعيمي ومعه فاضل غلوم وعلى الطاولة خالد جمال سيف، وياسر النقبي وعلى الطاولة أحمد حسن.

في الوقت نفسه نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه وجاء على حساب فريق العين بنتيجة 32- 24، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة العين، ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط والعين إلى 9 نقاط.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة كرة اليد الشاطئية اجتماعا مساء اليوم بمقر الاتحاد، لمناقشة آخر المستجدات لتنظيم بطولة دبي الدولية الشاطئية الأولى خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات السويد والبحرين وعمان وروسيا وباكستان إلى جانب منتخب الإمارات، ويرأس اللجنة محمد شريف ومدير البطولة عبدالله الكعبي، ويرأس اللجنة المالية محمد راشد طابور ويتولى صالح عاشور رئاسة اللجنة الفنية والحكام وناصر الحمادي رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات ونبيل عاشور رئيس لجنة الإعلام والدعم اللوجيستي، وحاتم عبدالرحمن ممثل شركة ديجيتال لتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية.