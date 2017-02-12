العين يحافظ على صدارة دوري الطائرة بـ «العلامة الكاملة»

أسامة أحمد (الشارقة)

حافظ العين على العلامة الكاملة لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه مساء أمس الأول في الصالة البرتقالية على عجمان 3/صفر في افتتاح الدور الثاني، معززا صدارته للمسابقة، ومحققا فوزه التاسع على التوالي دون أن يتجرع مرارة الهزيمة «27 من 27» معمقا جراح «البرتقالي».

ونجح «الزعيم» في التحليق بالقمة منفردا، مؤكدا جدارته بلقب بطل الشتاء، وخصوصا أن الفريق رفع شعار الاحتفاظ بالدرع في «دار الزين» بعد أن حقق «رباعية» الموسم الماضي بحصوله على كأس الاتحاد ودرع الدوري وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونتيجة المباراة رفعت رصيد «البنفسج» إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد«البرتقالي» عند 7 نقاط.

وفجر حتا أولى مفاجآت الدور الثاني بعبوره الجزيرة 3/1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة الظهرة ليواصل الفريق الحتاوي تخصصه في إسقاط الكبار بصالته بعد نجاحه في الجولة الماضية في تحقيق فوز ماراثوني على حساب بني ياس بنتيجة 3/2 في مباراة شهدت انقطاع التيار الكهربائي لمدة 80 دقيقة والتي أثارت العديد من الجدل بشأن اللوائح القديمة، حيث طالبت بعض الأندية بتحديثها من أجل مواكبة التطور الذي يحدث في عالم اللعبة. وظهرت بصمات المصري هاني عبد الحميد مدرب حتا على الفريق مما كان له المردود الإيجابي خاصة في آخر مباراتين أمام بني ياس والجزيرة ليرفع الفريق الحتاوي رصيده إلى 9 نقاط فيما تجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند 12 نقطة. وكان الجزيرة قد أقال بعد نهاية الدور الأول مدربه الأميركي جوران ومساعده، حيث أسند المهمة إلى المصري علاء مفتاح مدرب الشباب حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وبزعبيل فاز الشباب على الوصل 3/صفر في مباراة نجح خلالها «الجوارح» في العودة من الملعب الوصلاوي بنقاطها كاملة ليزاحم الفريق الصدارة العيناوية، رافعا رصيده إلى 24 نقطة ليحافظ على«الوصافة» متأخرا عن «الزعيم» بفارق 3 نقاط، بينما تجمد الرصيد الوصلاوي عند 13 نقطة. وتنطلق الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع عجمان في مباراة «تضميد الجراح» وخصوصا أن «الفرسان» يبحث عن فوزه الأول فيما يلتقي النصر والوصل في مواجهة ساخنة من أجل اللحاق بركب المنافسين، وخصوصا أن الدور الثاني سيكشف عن هوية الأربعة الكبار المتأهلين لمرحلة «البلاي أوف» ويحل حتا ضيفا على الشباب، فيما تستكمل مباريات الجولة يوم السبت المقبل بمواجهة ساخنة تجمع بني ياس مع المتصدر العيناوي.