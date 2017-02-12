9 فرق في النسخة 28 لـ «دولية دبي للسلة»

علي معالي(دبي)

قاربت اللمسات النهائية لدولية دبي للسلة في نسختها الـ28 على الانتهاء، لتقديم وجبة كروية رائعة ومتميزة، في ظل وجود فرق ومنتخبات قوية للغاية هذه المرة، ووسط هذه الفرق والاستعدادات أعلن نادي الشباب عن عدم مشاركته في البطولة لعدد من الأسباب، كما رفض فريق الشارقة المشاركة لضيق الوقت.

كما تم الاستقرار على وجود فريق أمريكي بديلا لنادي الشباب، وفي نفس الوقت ارتفع عدد الفرق المشاركة من 8 إلى 9 بعد طلب فريق النصر الليبي التواجد بدولية دبي، وقام بإرسال جوازات السفر الخاصة بهم لإنهاء الإجراءات، وفي اجتماع الغد بفندق جراند اكسلسيور بدبي سيتم وضع اللمسات النهائية على جدول المباريات، وإجراء قرعة البطولة قبل أن تنطلق المنافسات الرسمية الجمعة المقبلة بمباراتين.

اعتذار نادي الشباب يجعل فريق الأهلي هو الممثل الوحيد للسلة الإماراتية في هذه النسخة، وهو الاعتذار الثاني للشباب للعام الثاني على التوالي، حيث اعتذر عن النسخة 27 التي جرت في فبراير من العام الماضي، وشارك فيها الأهلي وتأهل وقتها للمباراة النهائية ضد الحكمة اللبناني الذي توج باللقب.

ونسخة دبي هذا العام سيكون الصراع بها ملتهبا للغاية؛ نظرا لوجود 3 فرق هي الأقوى فنيا وجماهيريا في الوقت الراهن في السلة اللبنانية، وهي الرياضي والحكمة والهومنتمن، إضافة إلى وجود فريق فلبيني محترف بالكامل، وكذلك منتخب مصر الأول وفريق سلا المغربي.