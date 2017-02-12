الهيئة تستعرض دور الفرق التنفيذية وآلية عملها وأهدافها

دبي (الاتحاد)

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بدأت الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 اجتماعاتها لوضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى.

وعقد الفريق التنفيذي لمؤشر عدد الميداليات الأولمبية التي تحصدها الدولة اجتماعه الأول برئاسة إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وحضور أعضاء الفريق المكون من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ووزارة الداخلية واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجالس الرياضية بالدولة، بالإضافة إلى ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأشاد عبد الملك بالخطوة الإيجابية الهادفة لتحقيق المؤشرات الوطنية وتوحيد الجهود في العمل المؤسسي بطريقة إبداعية، تخدم تطلعات الشارع الرياضي، موجها دعوته للجميع بضرورة المضي قدما نحو تنفيذ توجهات حكومتنا الرشيدة التي تتطلع نحو التميز والابتكار في تقديم الدعم والرعاية والمتابعة للمجالين الشبابي والرياضي، بما يتناسب ويواكب ما تشهده الدولة من تطور وازدهار في كافة المجالات، مؤكدا الدور المهم الذي يقوم به الشركاء الاستراتيجيون في تنفيذ كافة المؤشرات الوطنية.

واستعرض الاجتماع دور الفرق التنفيذية وآلية عملها وأهدافها، وتطرق إلى المؤشر الوطني في عدد الميداليات الأولمبية التي تحصدها الدولة والذي يعتبر أولوية في تحقيق مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وتم شرح المؤشر الذي يقيس الإنجازات والميداليات التي تم الفوز بها في البطولات الأولمبية والبارالمبية في الرياضات المختلفة والتي يمكن أن يتم المنافسة عليها كما يشمل القياس على كافة أنواع الميداليات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأدوار الرئيسة المقترحة للجهات المشاركة في تنفيذ المؤشر الوطني، حيث أكد عبد الملك على ضرورة البدء بمراجعة كافة تلك التحديات والأدوار كخطوة أولى لوضع خطة تنفيذية، تتضمن مبادرات‪ ‬سريعة‪ ‬الأثر‪ ‬ومبادرات متوسطة‪ ‬وبعيدة‪ ‬المدى‪ ‬مع‪ ‬تحديد‪ ‬مسؤوليات وأولويات التنفيذ وتحديثها بشكل مستمر مع إمكانية تشكيل فرق عمل فرعية مشتركة‪ ‬للعمل‪ ‬على‪ ‬تنفيذ‪ ‬المهام‪ ‬والمبادرات‪ ‬الواردة‪ ‬في خطط‪ ‬العمل‪ ‬ومتابعة‪ ‬المعتمد‪ ‬من‪ ‬هذه‪ ‬الفرق وإعطائها‪ ‬الصلاحيات‪ ‬اللازمة‪ ‬لتنفيذ‪ ‬المطلوب‪ ‬منها‪ ‬ضمن‪ ‬الإطار الزمني‪ ‬المحدد.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.