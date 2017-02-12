30 فعالية تزين «اليوم الرياضي الوطني» في الشارقة

أسامة أحمد (الشارقة)

كشفت اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني بالشارقة، عن فعاليات الحدث في مؤتمر صحفي عُقد أمس، حيث تزين 30 فعالية هذا الحدث والتي تشتمل على العديد من المسابقات أبرزها كرة القدم لجميع الفئات، كرة الريشة لجميع الفئات، اليد متنوعة لجميع الفئات، السلة متنوعة لجميع الفئات، الشطرنج، عروض وألعاب رياضات الدفاع عن النفس، عروض وألعاب الدراجات الهوائية، رياضات المرأة، عروض وألعاب الفروسية، ألعاب وفعاليات متنوعة، تمارين سويدية للجمهور، دوري مؤسسات أولياء الأمور لكرة القدم، ماراثون، سباحة، القوس والسهم، فعاليات شاطئية، سباق الكراسي المتحركة، سباقات ترفيهية متنوعة، كريكت، كرة الطاولة، المبارزة، الكاراتيه، الجودو.

ووجه علي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي بالشارقة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على دعمهما غير المحدود للقطاع الرياضي بـ«الإمارة الباسمة».

وأكد أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتخصيص يوم رياضي وطني لمختلف الفئات، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بإرساء قيم المحبة والسعادة والتآلف، خاصة أن الرياضية لغة الجميع.

وأشار إلى أن اليوم الرياضي في الشارقة سيكون حدثا استثنائيا وأن المجلس الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي يعمل على إنجاح هذا الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية.