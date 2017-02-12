ميثاء بنت محمد تقود «غنتوت» للفوز على «الخيالة العُمانية»

رضا سليم (غنتوت)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فارسة البولو، فريق غنتوت للفوز على فريق الخيالة السلطانية للبولو بنتيجة 6 - 1، في المباراة الاستعراضية التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأول بملعب نادي غنتوت الرئيس ضمن مهرجان «يوم الأمل»، الذي نظمه النادي ضمن مبادراته السنوية، وتجاوباً مع مبادرة «عام الخير»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وخصص ريعها من التبرعات والمساهمات لدعم مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر المهرجان الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وأحمد النعيمي المدير العام للنادي، وعدد من الشخصيات، والمسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والرياضيين وأولياء الأمور. وشهد المهرجان تجاوباً رائعاً من الجميع، والذي سطر بأحرف من نور صدق المشاعر تجاه تلك الفئة التي عبرت عن مشاعرها بالإشارات والابتسامات والتقاط الصور التذكارية مع النجوم والمشاهير والخيالة وخيول البوني الصغير والدراجات البخارية التي شاركت في الاحتفالية، والتي رسمت الفرحة في وجوه «مركز الأمل»، والتي استمرت أكثر من أربع ساعات. وقام النادي بتوزيع الهدايا المجانية والحلوى على الصغار الذين استمتعوا بفقرات المرح والابتسامة والرسم بالألوان، ونجح نادي غنتوت في التخطيط والإعداد له بشكل نال رضا الجميع.

بدأت مراسم المباراة الاستعراضية بدخول الفريقين، تتقدمهم سيارات مازيراتي راعي السيارات الحصري لهذه الفعالية، ثم النشيد الوطني لدولة الإمارات، ثم السلام الوطني العماني. وأسفرت نتيجة المباراة الاحتفالية عن فوز فريق نادي غنتوت 6 - 1، حيث رجحت خبرة فريق غنتوت بعدما تقدم بهدفي ناصر الشامسي، فيما قلص الفارق جمال أحمد لعمان، وتقدم غنتوت 4 /‏‏1 بهدفي ناصر الشامسي وسيف الغرير، وحسمت اللقاء فارسة الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بهدفين في الشوطين الثالث والرابع في نهاية المباراة، والتي حملت شعار الفوز للجميع. وقام الشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم، يرافقهما سعيد بن حوفان المنصوري وأحمد النعيمي مدير عام النادي، بتكريم بعثة منتخب فريق الخيالة السلطانية بالدروع والهدايا التذكارية، تقديراً لمشاركتهم في هذه الاحتفالية، وشمل التكريم فريق غنتوت الذهبي الذي ضم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفارس اليبهوني وناصر الشامسي وسيف الغرير. وتلقى النادي دروعاً وهدايا البعثة العُمانية، وقدم النادي الدرع التذكارية لمركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبرعاً مادياً بقيمة 50 ألف درهم. وأكد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أن توجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، أسهمت في نجاح مهرجان يوم الأمل للبولو، والذي خصص ريعه الخيري لصالح مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي درج عليه النادي على تنظيمه مشاركة إنسانية مجتمعية لها أبعادها التربوية، وهو ما يؤكد الرسالة التي يسعى النادي للوصول إليها من خلال هذه المبادرات، والوصول إلى كل فئات المجتمع عبر بوابة الرياضة لدرجة أن المبادرات باتت جزء من النادي وأنشطته السنوية. ووجه المنصوري الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي لدعمه المستمر لمثل هذه المبادرات الخيرية، وإلى كل من ساهم في هذه المبادرة، والتي حملت شعار عام الخير. من جانبه، وجه أحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت الشكر إلى رئيـس وأعضـاء فريق الخيالة السلطانية العُماني لمشاركته الإنسانية الخيرية الاحتفالية التي لا فائز ولا خاسر فيها، والتي يحرص نادي غنتوت على تنظيمها بتوجيهات من سمو رئيس النادي، وجدد النعيمي الشكر لكل الجهات الراعية للمهرجان وكل أنشطة النادي على مدار الموسم.