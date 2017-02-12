8 خيول في أولى جولات كأس زايد على «الجليد»

سانت موريتز (الاتحاد)

يشهد ميدان بحيرة سانت موريتز المتجمدة في سويسرا عصر اليوم، انطلاق فعاليات الجولة الأولى من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «ليستد» لمسافة 1600 متر، والذي يقام تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو (40 ألف فرنك سويسري)، حيث تشارك فيه نخبة من الخيول العربية الأصيلة وعلى صهواتها نخبة من الفرسان المحترفين.

ويقام السباق على بحيرة متجمدة بين الجبال السويسرية، يتراوح عمقها ما بين 150 إلى 200 متر فيما يصل عمق الجليد إلى 60 سنتيمترا، فيما تلبس الخيول أحذية خاصة، للتعامل مع الجليد.

تأتي إقامة المهرجان غير المسبوق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، كأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي أوارد التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين بإشراف الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول العربية «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

وتشارك في السباق اليوم 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق من فرنسا وهولندا، وسويسرا أبرزها «علي بابا ديل سول» للاندجوود ووترلاند، وبإشراف كارين فان دي بوس، وبقيادة دانيال بوركو الذي يسعى إلى تكرار انتصاراته في هذا السباق، وكان ابن الفحل «كيربلا» البالغ من العمر 12 عاماً قد خاض أكثر من 35 سباقاً حقق خلالها الفوز 9 مرات والمركز الثاني مرتين والثالث مرة، وجمع جوائز مالية وقدرها 80,371 يورو.