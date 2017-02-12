1.3 مليون درهم مبيعات مزاد أبوظبي للخيول العربية

محمد حسن (أبوظبي)

نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية أول أمس بنادي أبوظبي للفروسية، مزاد خيول الجمال العربية الأصيلة 2017، وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد مليون و310 آلاف درهم، وجاءت إقامة المزاد، قبيل انطلاق بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية عصر أول أمس، بحضور عدد من الملاك ومربي الخيول العربية الذين جاؤوا من مختلف مناطق الدولة ودول المنطقة لمتابعة عروض أجمل رؤوس الخيل العربية.

واستقطب المزاد المشاركين في بطولة أبوظبي الدولية الذين أكدوا نجاح المزاد وأهميته من حيث التوقيت وجودة الخيول التي عرضت للبيع، ليتمكن المشترون من إشراكها في منافسات البطولة لجاهزيتها وسجلها من الألقاب.

وضم المزاد 36 خيلا كلها متأهلة ومشاركة في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، بأسماء المشترين والملاك الجدد بعد منافسة كبيرة من أجل الحصول على خيول واعدة في ساحات وميادين الجمال، حيث وجدوا في مزاد أبوظبي فرصة سانحة لاقتناء مهور ومهرات وأفراس ذات قيمة جمالية ومنحدرة من أفضل السلالات، ويتوقع لها مستقبلا جيدا من حيث مستوى المشاركات والإنتاج.

وبيع خلال المزاد 16 جواداً، وبلغ ثمن الفرس «الأريام نعمة» لعلي غانم بن هميلة المزروعي 260 ألف درهم وهي الأغلى وكانت من نصيب سامر اليوسف، وتنحدر الفرس «الأريام نعمة» المولودة في الإمارات فبراير 2008، من نسل «جستيس» والفرس «وايديتا»، وقدمها للمزاد المالك علي غانم بن هميلة الذي يمتلك نخبة طيبة من الخيول ذات القيمة الجمالية العالية، ويحق للفرس «الأريام نعمة» والبالغة من العمر 9 سنوات المشاركة في البطولة.

وبلغ ثاني أعلى سعر في المزاد للمهر «ع ج وسمي» ابنة الفحل «بورتفينو» والمولود بالإمارات في ديسمبر 2014 وبلغ سعره 200 ألف درهم، وقدمه مربط عجمان أحد أهم المرابط في الدولة وعلى مستوى العالم.