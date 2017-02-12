«محبوبة» أقوى الخيول المرشحة للفوز بالشوط العربي

محمد حسن (أبوظبي)

يستضيف مضمار أبوظبي في الساعة الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه الحادي عشر لهذا الموسم، والذي يحتوي على ثلاث بطولات مهمة، وهي كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بجوائز تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين درهم، وكأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة، كما يحتوي السباق على بطولة الإمارات الكلاسيكية للمهرات.

ويتألف الحفل من 6 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثالث لكأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة.

وتتنافس أقوى الخيول العربية في الدولة على بطولة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والمصنفة جروب (1) على مسافة 2200 متر، حيث تتنافس 12 خيلاً في جوائز تبلغ قيمتها 3 ملايين درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة الفرس «محبوبة» (ليمارتنيل /‏‏ أوشيه)، والتي حققت الفوز في خمس من ستة مشاركات خاضتها، وحلت مرة واحدة فقط في المركز الثاني، وقد حققت «محبوبة» ثلاثة انتصارات متتالية مع الفارس تاغ اوشيه على مضمار أبوظبي في مشاركاتها الأخيرة، مما يجعلها من أقوى الخيول المرشحة للفوز بالكأس، ويدفع ليمارتنيل أيضا بالجواد «أبو الأبيض» بقيادة جيرالد افرانش.

وهناك أيضاً الجواد «سنايبر دو مونلو» (العلوي /‏‏ فرنش) بنتائج جيدة حققها في آخر مشاركاته، ويدخل التنافس على الكأس أيضاً «شرف الريف» (الحمادي /‏‏ هارا)، ومن الخيول المتحدية الفرس «لورا» (روالا/‏‏مولن)، والجواد «فيرساك باي» (شاربي/‏‏كرولي). المهجنة ويقود الجواد «أكيدشامبيون» (سيمار /‏‏ مولن) التنافس في كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الثالث من الحفل على مسافة 1400 متر، والذي تتنافس فيه 16 خيلاً على جوائز مالية تبلغ 380 ألف درهم، ولا يكتفي سيمار بهذا الجواد فقط حيث يرمي بثلاث أوراق أخرى هي «بيوبل» بقيادة بات كوسجراف، و«انفينسيبل سترايك» بقيادة فرناندو هارا، و«هوكسبيري» بقيادة أنطونيو فيرسو.