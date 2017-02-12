مشاركة أكثر من 200 فارس تبرز مكانة السباق عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة كان ناجحاً من جميع النواحي، مشيداً بالتنظيم الرائع من قبل اللجنة المنظمة وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.
وقال: كأس صاحب السمو رئيس الدولة يعتبر السباق الأهم لأنه يحمل اسماً غالياً على الجميع، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة التي تجاوزت أكثر من 200 من أبرز الفرسان العالميين في سباقات القدرة.
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وأشاد الريسي بالدور الذي يلعبه الإعلام باعتباره شريكاً استراتيجياً ورئيساً في كل النجاحات التي تتحقق، وقال إنه أمر مفرح أن أجد هذا الحجم من الجهد المبذول لنقل هذا النشاط.
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وقال: نحن كاتحاد ملتزمون بنظم وقوانين الاتحاد الدولي لذلك تم تنفيذ هذه التعديلات في السباقات المحلية؛ حرصاً على سلامة الخيل وتوفير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص والحيادية لكل المشاركين.