دروس وعبر من صراع الحصص السوقية

محمد شمس الدين (أبوظبي)

شركتك هي كل أحلامك، هي كل المستقبل، وهي البوتقة التي وضعت فيها عصارة فكرك وخبراتك المريرة، أو العبر المؤلمة في الحياة، فأنت تسخر لها كل جهودك. حسناً أنت تمضي في دربك مع كل تلك الخبرات، ومعك أيضاً رأس المال، والأهم معك أيضاً فريق إداري استطعت بأريحية تامة توفير رواتب لهم، وتوفير ميزانية للمصروفات التشغيلية لثلاث أعوام مقبلة، بعد أن تحملت برضى نفسي المصاريف التأسيسية لشركتك، ولن ننسى بالطبع أنك تحمل في جعبتك خططاً تطويرية لتكتسي مؤشرات وأرقام الإنتاج والمبيعات باللون الأخضر، وفي نهاية المطاف تحقيق الهدف الأكبر ألا وهو تلك الكلمة السحرية التي نضعها بين قوسين لأهميتها الفائقة، ألا وهي «الأرباح».

حروب الأسواق

لكن مهلاً هل سمعت عزيزي مالك الشركة عن الحصص السوقية؟ هل حسبت قدرات المنافسين الآخرين؟ كم لديك من معرفة عن حصتهم السوقية في السوق حالياً ومستقبلاً؟ هل لديك توقعات بشأنها أو لديك رؤية استشرافية؟ إلى أي حد ستزيد حصتهم تلك مستقبلاً؟ فلكل شركة أيضا خطط مستقبلية للتوسع ومزاحمة الآخرين، إنها عزيزي رجل الأعمال ليست منافسة، لكنها بمعنى صادم تعني «صراع الحصص السوقية»، أو هي بمعنى صادم «حروب الأسواق».

بقاء الحصص