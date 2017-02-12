«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير منظومة الأمن والسلامة مع «هنواها سامسونج»

الشارقة (وام)

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال لقائه وفدا من شركة هنواها سامسونج العالمية أفضل سبل تأمين وحماية محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه في إمارة الشارقة، في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تسعى لتطبيق نظام متكامل للأمن والسلامة في محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه من خلال تغطية منشآتها ومحطاتها بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم والإنذار والإطفاء الأوتوماتيكية وعمل الصيانة الدورية اللازمة مما يجعل تلك الأنظمة جاهزة للعمل في أي وقت.

وأكد الليم أن الهيئة توفر جميع الإمكانات اللازمة لتأمين وحماية البنى التحتية الحيوية لمشروعات الطاقة والمياه في إمارة الشارقة وفق استراتيجية تعززها أفضل الممارسات والاستعداد لمواجهة أية ظروف.

وقال إن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات والخبرات البشرية لتأمين المنشآت الحيوية ومحطات وشبكات الكهرباء، وتعمل باستمرار لرفع درجة الجاف طارئة والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة لتنمية مهارات العاملين والتوعية بطرق التعامل خلال الأزمات والحالات الطارئة، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت سياسة أمنية متكاملة للحفاظ على سلامة الأرواح وتأمين المنشآت؛ ما أسهم في حصولها على الآيزو في مجال الصحة والأمن والسلامة المهنية خلال العام الماضي.

واستعرض اللقاء ما أنجزته هيئة كهرباء ومياه الشارقة في تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المتطور والمتكامل للأمن والسلامة وإطفاء الحرائق في 21 محطة توزيع جهد 33 كليو فولت خلال شهر وذلك في إطار تنفيذ خطة استراتيجية لمراجعة وتطوير نظام الحماية والسلامة في جميع محطات الهيئة بعد تنفيذ دراسة مستفيضة لتقييم نظم الأمن والسلامة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تركيب النظام الجديد في جميع محطات الهيئة.

وأوضح الليم أن برنامج الأمن والسلامة الذي أنجزته الهيئة يتضمن تصميمات ورسومات خاصة بأنظمة إنذار وإطفاء الحرائق، كما يتضمن أنظمة تغطية خزانات الوقود بجميع محطات توليد الكهرباء في إمارة الشارقة والتي تم تزويدها بنظام رغوي منخفض التمدد، وهو أقل كثافة من الوقود السائل ولذا فهو يطفو على سطحه، ويعمل على عزله عن مصدر الأوكسجين أي الهواء، وبذلك يتم إطفاء أي حريق بخزانات الوقود، وبالإضافة لذلك يتم تركيب نظام رشاشات المياه ليتم تبريد الخزان كما يتم تركيب نظام إنذار للحريق في غرف الضغط العالي.

من جانبه، أوضح فخري ليمدواله مدير تطوير الأعمال والمبيعات بشركة هنواها سامسونج أن الشركة توفر أحدث وأفضل أنظمة التأمين والحماية للمنشآت، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في إعداد وتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتأمين البنية التحتية والمنشآت والمباني الخاصة بإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وتوفير أنظمة ذكية للتحكم والمراقبة.

وأشاد بحصول هيئة كهرباء ومياه الشارقة على الآيزو في الصحة والأمن والسلامة المهنية.