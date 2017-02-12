«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير منظومة الأمن والسلامة مع «هنواها سامسونج»

الشارقة (وام)
بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال لقائه وفدا من شركة هنواها سامسونج العالمية أفضل سبل تأمين وحماية محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه في إمارة الشارقة، في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تسعى لتطبيق نظام متكامل للأمن والسلامة في محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه من خلال تغطية منشآتها ومحطاتها بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم والإنذار والإطفاء الأوتوماتيكية وعمل الصيانة الدورية اللازمة مما يجعل تلك الأنظمة جاهزة للعمل في أي وقت.
وأكد الليم أن الهيئة توفر جميع الإمكانات اللازمة لتأمين وحماية البنى التحتية الحيوية لمشروعات الطاقة والمياه في إمارة الشارقة وفق استراتيجية تعززها أفضل الممارسات والاستعداد لمواجهة أية ظروف.
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واستعرض اللقاء ما أنجزته هيئة كهرباء ومياه الشارقة في تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المتطور والمتكامل للأمن والسلامة وإطفاء الحرائق في 21 محطة توزيع جهد 33 كليو فولت خلال شهر وذلك في إطار تنفيذ خطة استراتيجية لمراجعة وتطوير نظام الحماية والسلامة في جميع محطات الهيئة بعد تنفيذ دراسة مستفيضة لتقييم نظم الأمن والسلامة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تركيب النظام الجديد في جميع محطات الهيئة.
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من جانبه، أوضح فخري ليمدواله مدير تطوير الأعمال والمبيعات بشركة هنواها سامسونج أن الشركة توفر أحدث وأفضل أنظمة التأمين والحماية للمنشآت، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في إعداد وتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتأمين البنية التحتية والمنشآت والمباني الخاصة بإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وتوفير أنظمة ذكية للتحكم والمراقبة.
وأشاد بحصول هيئة كهرباء ومياه الشارقة على الآيزو في الصحة والأمن والسلامة المهنية.