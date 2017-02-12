7.84 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني 7.8 مليار درهم خلال عام 2016. ووصلت إيرادات الخدمات الحكومية المنفذة عبر الموقع الإلكتروني إلى 2.8 مليار خلال عام 2016، في حين بلغت الإيرادات عبر مراكز الخدمة للعام نفسه إلى 5 مليارات.

ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2016 إلى 38.65 مليون تعامل، محققاً نمواً بنسبة 6.94%، في حين بلغ عدد إشعارات الاستلام في عام 2016 إلى 19.8 مليون بزيادة بنسبة 18.7% عن الفترة نفسها من عام 2015. وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 2.41 مليون بطاقة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 37.26% مقارنة مع 1.758 مليون بطاقة مصدرة عام 2015، أما متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.09 ثانية فقط، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.1 ثانية فقط.

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «استطاعت خدمة الدرهم الإلكتروني أن تحقق نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة، مما يرفد الإيرادات الحكومية، ويوفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز مختلف المعاملات. ويعكس الإقبال على هذه المنظومة ثقة المتعاملين بالخدمات الذكية التي نوفرها ونعمل على تطويرها باستمرار، الأمر الذي دعا العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى اعتمادها كوسيلة للدفع غير النقدي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة ومكاتب الطباعة».

وحازت منظومة الدرهم الإلكتروني العام الماضي على جائزة الاستحقاق الخاصة للمشاركة الحكومية في الخدمات المقدمة للشركات والأفراد «G2BC»، والمخصصة للمنجزات المتميزة للمؤسسات والوحدات في صناعة الدفع، وذلك تقديراً للإنجازات المهمة التي قدمتها المنظومة في مجال الدفع الذكي خلال عام 2015.