«غرفة أبوظبي»: القطاع الخاص شريك فعال في تحقيق التنوع الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للقطاع العام في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة طبقاً لرؤية الإمارة الاقتصادية.

وقال المهيري، في كلمته باللقاء الموسع الثالث لممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي التعليم والسياحة والصناعة، والذي نظمته الغرفة مؤخرا بالتعاون مع ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن قطاعي التعليم والسياحة يعتبران من القطاعات الخدمية المهمة والفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذان القطاعان نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بصورة ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي الذي يقوم به هذان القطاعان.

شارك في اللقاء خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، وخليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وسعيد عيسى الخيلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والمهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في المجلس وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودوائر حكومة أبوظبي ومديري وممثلي أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي التعليم والسياحة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وتم خلال اللقاء تقديم عروض تقديمية من مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة التنمية الاقتصادية حول التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاعي السياحة والتعليم وعرض عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وممارسة الأعمال والتسهيلات التي يوفرها مركز الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين.