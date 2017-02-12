14 مشروعاًً عقارياًً في أبوظبي توفر مساكن بأقل من مليون درهم

سيد الحجار(أبوظبي)

أسهم تراجع أسعار العقارات في أبوظبي خلال العام الأخير، في توفر فرص استثمارية متميزة أمام العملاء الراغبين في شراء العقارات بالإمارة بأسعار تناسب ذوي الدخل المتوسط.

وتتركز الوحدات السكنية ذات الأسعار المنخفضة في مشاريع جزيرة الريم، والريف، والغدير، وقرية هيدرا، إضافة إلى بعض المشاريع بجزيرتي ياس والسعديات.

ورغم أن الاستوديوهات المتوافرة بمعظم المشاريع العقارية، تقل قيمتها عن مليون درهم، فإن الفترة الأخيرة شهدت توفر شقق ذات غرفة واحدة، وذات غرفتين، تقل عن المليون درهم، فضلا عن التاون هاوس والفلل الصغيرة والشقق الفندقية التي لا يزيد سعرها على مليون درهم.

وتتركز الشقق ذات الغرفتين التي تقل قيمتها عن مليون درهم بمشروع الغدير، بينما تتركز الفلل منخفضة السعر في قرية هيدرا، فيما تنتشر شقق الغرفة الواحدة دون المليون درهم بعدد كبير من المشاريع.