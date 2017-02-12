  • الأحد 15 جمادى الأولى 1438هـ - 12 فبراير 2017م

وحدات تناسب ذوي الدخل المتوسط في «الريم» و«الريف» و«ياس» و«السعديات»

14 مشروعاًً عقارياًً في أبوظبي توفر مساكن بأقل من مليون درهم
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تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

أسهم تراجع أسعار العقارات في أبوظبي خلال العام الأخير، في توفر فرص استثمارية متميزة أمام العملاء الراغبين في شراء العقارات بالإمارة بأسعار تناسب ذوي الدخل المتوسط.

وتتركز الوحدات السكنية ذات الأسعار المنخفضة في مشاريع جزيرة الريم، والريف، والغدير، وقرية هيدرا، إضافة إلى بعض المشاريع بجزيرتي ياس والسعديات.

ورغم أن الاستوديوهات المتوافرة بمعظم المشاريع العقارية، تقل قيمتها عن مليون درهم، فإن الفترة الأخيرة شهدت توفر شقق ذات غرفة واحدة، وذات غرفتين، تقل عن المليون درهم، فضلا عن التاون هاوس والفلل الصغيرة والشقق الفندقية التي لا يزيد سعرها على مليون درهم.

وتتركز الشقق ذات الغرفتين التي تقل قيمتها عن مليون درهم بمشروع الغدير، بينما تتركز الفلل منخفضة السعر في قرية هيدرا، فيما تنتشر شقق الغرفة الواحدة دون المليون درهم بعدد كبير من المشاريع.

وتتباين المشاريع ما بين مشروعات مكتملة، وأخرى قيد الإنشاء، مثل بعض المشاريع التي طرحتها مؤخرا كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي مثل «الدار» و«بلووم». ... المزيد
     
 

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