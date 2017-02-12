«المـال كـابيتال» تستحوذ على مركز بوينستيا بلازا للتسـوق في أميركا

دبي (الاتحاد)
استحوذت المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار، على مركز «بوينستيا بلازا» للتسوق الذي تبلغ مساحته 153 ألف قدم مربعة في مدينة فنتورا بولاية كاليفورنيا الأميركية. وتأتي الصفقة التي نفذها قسم «المال للاستثمارات المباشرة» استمراراً لنهج الشركة بالاستثمار في الشركات الخاصة والأصول العقارية في المنطقة وخارجها، حسب بيان أمس.
ويعتبر الاستحواذ على «بوينستيا بلازا» الاستثمار الثاني لشركة «المال كابيتال» بالقطاع العقاري الأميركي، حيث كان الأول في مجمع سكني بولاية لويزيانا يضم 290 شقة، وتخارجت الشركة منه عام 2015 بمعدل عائد داخلي بلغ 16%.
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وأضاف النابلسي: «لقد وفر مشروع بوينستيا بلازا مزيجاً جذاباً من استقرار الدخل وإمكانات النمو. ودخلت المال كابيتال في علاقة شراكة مع شركة أميركية مختصة في الاستثمار وإدارة العقارات، كما تمتلك معرفة عميقة بالسوق الأميركية، وسجلاً حافلاً في تنفيذ وإدارة الصفقات العقارية في الولايات المتحدة».
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يشار إلى أن قسم «المال للاستثمارات المباشرة» تأسس عام 2016 لمواءمة الاستثمارات مع مصالح العملاء لضمان عوائد وأرباح طويلة الأجل على رأس المال. ويركز القسم على العقارات القادرة على توليد الدخل، وحفز نمو الأعمال القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات المأكولات والمشروبات والرعاية الصحية والتعليم والصناعة المتخصصة، وتوزيع القيمة المضافة والخدمات التجارية والسلع الاستهلاكية.