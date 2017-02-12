دبي (الاتحاد)

التزاماً بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عام الخير، أقامت «مجموعة الوادي الأخضر العالمية للعقارات» حفلاً برعاية الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي لإطلاق مبادرتها المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وقناة دبي الرياضية، والكشف عن إطلاق مشاريعها الجديدة والتطويرية الأولى في الإمارات، وتعريف الحضور بمشاريعها المتعددة المنتشرة في عدد من دول العالم.

وقال علي السلامي، مدير عام «مجموعة الوادي الأخضر العالمية للعقارات»: «على أرض الخير، دولة الإمارات العربية المتحدة، تربينا وتعلمنا من زايد الخير، طيب الله ثراه، ألا نفعل سوى الخير. لذلك فإننا اليوم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نلتقي لنعلن عن قيام «مجموعة الوادي الأخضر»، ‏بإطلاق مبادرة «عام الخير 2017»، وهي مشروع «برج الخير» الذي أطلقنا عليه هذا الاسم تيمناً بإعلان «2017 عام الخير»، ويمتاز هذا البرج بموقعه الفريد ‏ضمن ‏منطقة ماجان في دبي، ومن خلاله نلتزم ‏بتخصيص ‏نسبةٍ من أرباحنا في هذا المشروع لدعم مبادرات الخير في دولة الإمارات. وخلال الحفل افتتح محمد سعيد الضحناني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، مشروع «بوليفارد العقة» الذي يُعتبر واحداً من أكبر المجمعات السكنية في إمارة الفجيرة، عروس الساحل الشرقي، ‏والتي تتميز بجبالها وشواطئها وعيونها الكبريتية، وبالمحميات البحرية والشعب المرجانية ‏والقلاع والآثار التي تروي عراقة تاريخها. ولقد جرى تطوير مشروع «بوليفارد العقة» على ‏مساحة تجاوزت 48,000 ‏متر مربع، وهو يضم مجموعة متنوعة من الفلل والشقق السكنية ‏الراقية، ومركزاً تجارياً يحتوي على مجموعة من المطاعم والمقاهي ‏‏ومحلات التجزئة، كما يتميز بموقعه قرب البحر، وبمجموعةٍ مميزة من ‏المرافق والخدمات الترفيهية.‏

يذكر أن مشروع «برج الخير» ومشروع «بوليفارد العقة» هما أول المشاريع التطويرية لـ«مجموعة الوادي الأخضر العالمية للعقارات» في دولة الإمارات.

كذلك أعلنت المجموعة خلال الحفل عن افتتاح 171 شقة فندقية ضمن المرحلة الثانية من «مشروع الوادي الأخضر مراكش»، والذي يمتاز بتصاميم هندسية وديكورات ‏فريدة ومتنوعة ذات مساحات مختلفة، تحتضن الفلل المبنية برونق خاص لتمنح أصحابها ‏أسلوب عيش حديثاً في غاية الروعة.