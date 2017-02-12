الإمارات ومولدوفا تعززان الجهود لتنشيط الاستثمار المتبادل

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، دولة رئيس الوزراء المولدوفي بافل فيليب، في إطار الزيارة الإماراتية الموسعة لوفد رفيع المستوى إلى هذا البلد، والتي شارك فيها ممثلون عن بعض الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومستثمرون ورواد أعمال، وتضمنت عقد ملتقى الأعمال الإماراتي المولدوفي أمس، بهدف بحث إمكانات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمارات بالوزارة، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال اللقاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا لديهما فرص مهمة ومتعددة لتطوير علاقاتهما الاقتصادية القائمة والدفع قدماً بمستويات التجارة والاستثمارات والتعاون، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات حريصة على توطيد أواصر هذه العلاقة القائمة على الاحترام والانفتاح والمصالح المشتركة.

وأوضح معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات إيجابية ومثمرة مع مختلف دول العالم، ويتمتع اقتصادها بتنافسية عالية على المستويين الإقليمي والدولي، وهي في مسعى مستمر لتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية، ومن هذا المنطلق فإن الإمارات مهتمة بالتعاون مع مولدوفا في مختلف القطاعات التي تحظى بالاهتمام المشترك، وفقاً لما تطرحه الأجندة الاقتصادية للجانبين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة التي تعود بالازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.