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خلال ملتقى الموظفين لعام 2017

رئيس «اقتصادية أبوظبي» يؤكد أهمية تحقيق أهداف ومحددات «رؤية 2030»
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تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على تحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، من خلال تعزيز دور الدائرة في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وقال معاليه في كلمة خلال ملتقى موظفي الدائرة الذي تم تنظيمه مؤخراً «نولي اهتماماً كبيراً ودعماً متواصلاً لتأهيل وتطوير وتنمية القدرات البشرية لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية، لجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها في تحقيق تطلعات الإمارة وبلوغ أهدافها المستقبلية».

وأشار إلى أن الإنجازات التي تم عرضها خلال ملتقى الموظفين، إنما هي من صنع موظفيها الأكفاء المتميزين الذين تعتمد عليهم الإدارة العليا بالدائرة للمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات القادمة، ووضع دائرة التنمية الاقتصادية في مكانها الصحيح لقيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد معاليه حرص الدائرة على الارتقاء المتواصل في أدائها لتحقيق التطوير المؤسسي المستمر، وبناء القدرات الإدارية والفنية والعمل على تأهيل وتنمية كوادرها المواطنة، وصولاً إلى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة، وفق معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، في كلمة له خلال الملتقى حرص الدائرة على تدعيم كوادرها المواطنة، بما يهدف إلى تحقيق أهداف ومحددات الخطة الاستراتيجية للدائرة 2016 - 2020، وذلك بهدف تعزيز دور الدائرة في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ... المزيد
     
 

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