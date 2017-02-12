نمو سوق التجزئة في أبوظبي مع زيادة السياح ومراكز التسوق

أبوظبي (الاتحاد)

نما قطاع التجزئة في أبوظبي ووصلت مبيعاته إلى 45 مليار درهم في عام 2016، حسب ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة التجارة بالغرفة. وأكدت ريد الظاهري في في بيان أمس أن العام الجاري يشهد مزيدا من المبيعات، حيث نجحت الإمارة في أن تكون وجهة للتسوق المحلي للمواطنين والوافدين، إلى جانب 4.4 مليون سائح زاروا الإمارة العام الماضي، وكان لهم مساهمة كبيرة في نمو المبيعات.

وقالت إن منح السياح والزوار الروس والصينيين تأشيرة الدخول لدى وصولهم منافذ الدولة يسهم في زيادة أعدادهم بشكل كبير، مشيرا إلى أن سياح الدولتين يقضون ليالي فندقية أطول في الإمارة، مقارنة بسياح الدول الأخرى، ولديهم اهتمام بشراء السلع والمنتجات المتوافرة في أسواق الدولة، لأنها معفية من الضرائب، ما يجعلها أرخص بالنسبة لهم.

وشددت ريد الظاهري على ضرورة أن تولي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الشركات الصغيرة والمتوسطة في تجارة التجزئة اهتماما كبيرا، وأن تخصص جزءا من مشترياتها ليكون من هذه الشركات التي هي أحوج للدعم والمساندة لتحقق النمو والتطور في أنشطتها التجارية وتواجه المنافسة الكبيرة في قطاع تجارة التجزئة.

وأكدت ريد أن قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي سيشهد دخول المزيد من مراكز التسوق إلى السوق، مثل المارية سنترال الذي سيضم ما يفوق 300 محل تجاري، كما يجري العمل في مركز الريم مول، في الوقت الذي يتم فيه من حين لآخر افتتاح محال تجارية جديدة في مختلف أرجاء أبوظبي، لتكون قريبة من المواطنين والمقيمين.

وأكدت الظاهري أن لجنة التجارة في غرفة أبوظبي على استعداد للتواصل مع التجار وأصحاب المحال والمراكز التجارية وبحث مختلف الأمور والقضايا التي تهمهم، لتحقيق التنمية لهذا القطاع الحيوي والمهم.