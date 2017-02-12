سياحة رأس الخيمة تطور جبل جيس لاستيعاب حركة السياحة المتزايدة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن مشروع جديد لتطوير جبل جيس لاستيعاب حركة السياحة المتزايدة للإمارة، ولهذا المعلم السياحي المهم، والذي يرتفع عن البحر بنحو 1900 متر.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المشروع إن عمليات التطوير تشمل عدة محاور يجري العمل عليها في الوقت الحالي لتطوير خدمات الجبل من جهة واستيعاب الزيادة الكبيرة للزائرين والسياح خاصة في فصل الشتاء.

وأضاف: «المرحلة الأولى من عملية التطوير تشمل إغلاق المسار الانزلاقي لرفع طاقته الاستيعابية من المتسلقين من 16 متسلقاً في اليوم إلى 200 متسلق لتلبية الزيادة الكبيرة على ممارسة تلك الرياضة الجبلية المهمة، لافتاً إلى أن عملية إغلاق المسار ستكون في بداية الصيف المقبل على أن يفتتح بعد عملية التطوير في شهر أكتوبر».

وأضاف أن المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في الجبل تتمثل في إنشاء منصة مشاهدة على ارتفاع 1300 متر تمكن السياح والزوار من مشاهدة البحر والاستمتاع بالتضاريس الجبلية الفريدة للجبل من إحدى الزوايا التي تجمع بين الجبل والبحر، وسيكون على هيئة حديقة كبيرة بمساحة 22.700 قدم مربعة، ويضم المشروع الثاني المزمع إنشاؤه على الجبل مخيماً فندقياً يضم عدداً من المطاعم والمقاهي والألعاب الترفيهية ومناطق للتخييم والرحلات، لافتاً إلى أن المخيم سيتم افتتاحه في شهر نوفمبر المقبل.

وتابع: «هناك مشروعات خاصة بعملية تنظيم دخول الزوار والسياح للجبل بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة ودائرة الأشغال بالإمارة بهدف تخفيف الازدحام، حيث تشمل هذه الإجراءات إنشاء العديد من مواقف السيارات وتنظيم عملية صعود ونزول السيارات وقت الذروة».

وأوضح أن تكوّن الثلوج أعلى الجبل خلال الفترة الماضية أسهم بشكل كبير في مضاعفة عدد الزوار والسياح والسيارات التي قصدت قمة الجبل، والتي وصل عددها إلى نحو 50 ألف سيارة.