«الجمركي الخليجي» تناقش تفعيل دور منافذ الدخول الأولى وتتبع حركة الشاحنات

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي خلال اجتماعها في البحرين مؤخراً تفعيل دور منافذ الدخول الأولى وتتبع حركة الشاحنات.

وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، الذي ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع، إن الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي ناقشت خلال الاجتماع 12 بنداً تمثل عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، من بينها قرارات المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

كما ناقش الاجتماع تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس، ونتائج الزيارة الثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة، ومحاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، واللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك الأول بين اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد وفريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة لمراجعة التعديلات التي طرأت على القانون الجمركي الموحد.

وقال معالي المفوض علي الكعبي إن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة في اجتماعها على أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين الدول الأعضاء، بمشاركة الأمانة العامة وذوي العلاقة من القطاع الخاص لمعالجة الصعوبات التي تعترض حركة انتقال البضائع والشاحنات، وإحاطة الأمانة العامة بما يتم التوصل إليه لعرضه على الهيئة.

وطالبت هيئة الاتحاد الجمركي الأمانة العامة بدعوة فريق عمل من الدول الأعضاء من المختصين في الإدارات العامة للجمارك بالدول الأعضاء لعقد اجتماع مطلع مارس المقبل لإعداد تقرير عن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وعرضه على الهيئة في اجتماعها المقبل، على أن يقوم الفريق بدراسة إمكانية إلزام المخلصين الجمركيين بالحضور في المنافذ الجمركية وتخليص البضائع على مدار 24 ساعة في اليوم، والربط الإلكتروني الثنائي بين الدول الأعضاء.

واطلعت الهيئة على تقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وقال معالي المفوض علي الكعبي إن الدول الأعضاء اتفقت على قيام مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الأعضاء بمنح الصلاحيات اللازمة لسلطات الجمارك لإتمام الحوالات المالية بشكل مباشر لتسريع إتمامها خلال 30 يوماً، عبر تبادل آلي مباشر لها بالوسائل الإلكترونية المتاحة في كل دولة، كما اتفقت على اعتماد النسخة المحدثة لدليل المستخدم الاسترشادي لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتكليف ضباط اتصال آلية التحويل المباشر بإنهاء كل الملاحظات التي وردت بتقرير الزيارات الفنية للإدارات المعنية بسلطات الجمارك، والانتهاء من تحويل الاستحقاقات المالية المتأخرة.