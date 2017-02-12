«تنفيذية أبوظبي» تطلع على تطورات إنجاز متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قامت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة معالي سعيد عيد الغفلي بزيارة ميدانية لموقع مشروع متحف اللوفر أبوظبي.

شارك في الجولة أعضاء اللجنة التنفيذية كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية وعدد من المسؤولين.

وكان في استقبال الوفد محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وسفيان حسن المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي.

وتضمنت الزيارة جولة في أرجاء موقع المشروع والاطلاع على آخر تطورات العمل في إنجاز مبنى المتحف ومرافقه المختلفة، والتي استهلت في تفقد قبة المتحف المميزة التي تتيح للضوء بالمرور خلالها لتنير قاعات المتحف وأروقته ضمن ما بات يعرف بتأثير «شعاع النور».