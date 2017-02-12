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تفقدت سير العمل في المشروع

«تنفيذية أبوظبي» تطلع على تطورات إنجاز متحف اللوفر أبوظبي
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تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

قامت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة معالي سعيد عيد الغفلي بزيارة ميدانية لموقع مشروع متحف اللوفر أبوظبي.

شارك في الجولة أعضاء اللجنة التنفيذية كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية وعدد من المسؤولين.

وكان في استقبال الوفد محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وسفيان حسن المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي.

وتضمنت الزيارة جولة في أرجاء موقع المشروع والاطلاع على آخر تطورات العمل في إنجاز مبنى المتحف ومرافقه المختلفة، والتي استهلت في تفقد قبة المتحف المميزة التي تتيح للضوء بالمرور خلالها لتنير قاعات المتحف وأروقته ضمن ما بات يعرف بتأثير «شعاع النور».

وتأتي القبة على شكل نجوم مصنوعة من مادتي الألمنيوم والاستانلس ستيل المقاومتين للصدأ أكبرها تأتي بأبعاد 13 متراً ووزن 1,3 طن. بينما تتكون القبة بالإجمال من بنية هيكلية تغلفها كسوة معدنية تتألف من 8 طبقات، أربع طبقات تحيطها من الخارج وأخرى داخلية لتحتوي هذه البنية بالإجمال على 7850 قطعة. ... المزيد
     
 

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