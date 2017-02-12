«إسكان العقارية» تدشن مبادرة صناديق السعادة

عجمان (الاتحاد)

دشنت إسكان العقارية، الذراع التنفيذية لمجموعة عجمان القابضة، مبادرة مجتمعية جديدة تحت شعار «صناديق السعادة» التي تم تثبيتها في مداخل المباني السكنية التابعة لها في مختلف مناطق إمارة عجمان، ضمن سلسلة مبادراتها المجتمعية للعام الجاري، والتي تنفذها سنوياً من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها، واستجابة لدعوة القيادة لتعزيز العمل التطوعي الاجتماعي بين قطاعات المجتمع كافة.

أكد يحيى الكمالي المدير العام لـ «إسكان العقارية»، أن إطلاق مبادرة صناديق السعادة للمتعاملين معها جاء بتوجيهات من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، الرئيس التنفيذي لعجمان القابضة، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة صناديق السعادة يأتي ترجمة لرؤية القيادة في الإمارات في إسعاد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وحرصاً من إسكان العقارية على إسعاد السكان المتعاملين معها في المباني التابعة لها، منوهاً بأن فريق السعادة في إسكان العقارية سوف يعمل على الاطلاع على مقترحاتهم، ودراستها ورؤية إمكانية تحقيق ما يمكن منها.

وبين أن إطلاقها جاء من منطلق حرص القيادة على توفير الأجواء الآمنة لأفراد المجتمع بالإمارة، فقد وفرت إسكان العقارية هذه الصناديق التي تهدف إلى تشجيعهم على طرح الآراء والأفكار والمقترحات الإيجابية التي من شأنها تلبية نواقصهم، وتحقيق استراتيجيات الحكومة وأهدافها الرامية إلى الوصول بهم إلى السعادة المنشودة، لتشمل قطاعات المجتمع كافة ضمن المنظومة الحكومية الوطنية للسعادة، وبهدف تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته وتحفيزه على المساهمة في عملية البناء وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات عامة وإمارة عجمان بشكل خاص، وفق استراتيجيات شراكته مع القطاع الحكومي في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع في الإمارة، ولجعل الإمارات البلد الأكثر سعادة حول العالم، داعياً المتعاملين كافة معهم إلى وضع اقتراحاتهم في صناديق السعادة، وتوثيق أفكارهم وآرائهم الابتكارية بما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العامة، ومصالح المتعاملين التي تكون سبباً في سعادتهم طيلة وجودهم فيها.