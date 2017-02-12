«إسكان العقارية» تدشن مبادرة صناديق السعادة

عجمان (الاتحاد)
دشنت إسكان العقارية، الذراع التنفيذية لمجموعة عجمان القابضة، مبادرة مجتمعية جديدة تحت شعار «صناديق السعادة» التي تم تثبيتها في مداخل المباني السكنية التابعة لها في مختلف مناطق إمارة عجمان، ضمن سلسلة مبادراتها المجتمعية للعام الجاري، والتي تنفذها سنوياً من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها، واستجابة لدعوة القيادة لتعزيز العمل التطوعي الاجتماعي بين قطاعات المجتمع كافة.
أكد يحيى الكمالي المدير العام لـ «إسكان العقارية»، أن إطلاق مبادرة صناديق السعادة للمتعاملين معها جاء بتوجيهات من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، الرئيس التنفيذي لعجمان القابضة، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة صناديق السعادة يأتي ترجمة لرؤية القيادة في الإمارات في إسعاد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وحرصاً من إسكان العقارية على إسعاد السكان المتعاملين معها في المباني التابعة لها، منوهاً بأن فريق السعادة في إسكان العقارية سوف يعمل على الاطلاع على مقترحاتهم، ودراستها ورؤية إمكانية تحقيق ما يمكن منها.
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