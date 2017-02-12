«سيدات أعمال عجمان» ينظم معـرض اليـوم الواحد

عجمان (وام)

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان معرض اليوم الواحد تحت شعار «صنعتي» في حديقتي مشيرف والراشدية بمشاركة 13 سيدة من عضوات المجلس. يهدف المعرض لتسويق منتجات سيدات الأعمال والأسر المنتجة وتعريف المجتمع بهن، حيث يأتي المعرض ضمن خطة المجلس بتنفيذ معارض وفعاليات تخدم عضوات المجلس وتصب في استدامة أعمالهن وتطورها.

وكشفت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن المجلس يهدف إلى تنفيذ 40 معرضاً متنوعاً خلال العام الحالي سواء بالتنظيم أو المشاركة، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية للعام 2017، مشيرة إلى أهمية تلك المعارض لسيدات الأعمال بما يعزز دور المرأة المنتجة ويتيح الفرصة للتعريف بمنتجاتها وتسويقها إضافة إلى أهمية اكتساب مهارات التعامل مع الأسواق الخارجية. وأشادت بدور كل الجهات الحكومية والخاصة في تنظيم مختلف المعارض التي ينفذها المجلس، مؤكدة أن هذا التعاون يؤكد الوعي الكبير بأهمية دور سيدات الأعمال في دعم الاقتصاد ونموه.

وأوضحت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن إجمالي عضوات المجلس وصلن إلى 800 عضوة، كما وصلت أعداد الحاصلات على رخصة بدايات إلى 474 رخصة.

أكدت عضوات المجلس المشاركات من جانبهن أهمية المعارض التي ينظمها المجلس أو يشارك فيها كما أشدن بدور المجلس في توفير كل مقومات النجاح لسيدات الأعمال من خلال إشراكهن بالمعارض المحلية والدولية وتنظيم الدورات المختلفة واللقاءات بما يعزز قدراتهن في تنمية أفكارهن ومشاريعهن.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة إلى أن المجلس بصدد تنظيم ملتقى الرخص الاقتصادية الثالث، وذلك نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الجهات المعنية وحضور سيدات الأعمال وعضوات المجلس بهدف تعريفهن بآليات الحصول على الرخص الاقتصادية والجهات المعنية باستخراجها، وذلك من أجل تطوير الأعمال التجارية والمنزلية.