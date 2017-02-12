عمار النعيمي: توفير المشاريع الخدمية المتميزة في عجمان يعزز الجاذبية الاستثمارية

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن توفير المشاريع الخدمية المتميزة في الإمارة، يسهم في تشجيع الاستثمار، واتخاذها مكاناً ملائماً للعمل لما يتوافر فيها من الخدمات والبنى التحتية وأجواء الأمان والاستقرار وفرص العمل للمواطنين، على حد سواء.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لدائرة الميناء والجمارك بعجمان، اطلع خلالها على أهداف وخطة واستراتيجية المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، وعلى إنجازات الدائرة وتحقيقها لأعلى معدل توطين على مستوى إمارة عجمان، وحصولها على نسبة 93,5% لتوطين إجمالي الوظائف بالدائرة، وللوقوف كذلك على أهم المشاريع التنموية التي أنجزتها في السنوات السابقة، والتي تأتي تماشياً مع رؤية حكومة عجمان 2021.

واطلع سموه خلال الزيارة على التصاميم والمخططات والدراسات المعدة لمشروع إنشاء ميناء عجمان المزمع تنفيذه في منطقة الزوراء شمال الميناء الحالي بتكلفة إجمالية تقدر ما بين 1.5 إلى 2 مليار درهم.

وقال سموه إن تلك المشاريع تعتبر من أهم أولويات الاستثمار الحكومي، والحرص على مواءمتها مع الخطط الاستراتيجية للدوائر المحلية الأخرى، وبما يحقق المصلحة العامة في الإمارة، كما تأتي من خلال خطة تطوير شامله لميناء عجمان من قبل الحكومة، ترتكز على توفير برامج وتقنية عالية الجودة لتطوير خدمات الميناء وشراء معدات وآليات لمناولة البضائع متطورة وذات تقنية عالية لمناولة الحاويات ومعدات بحرية وملاحية وأجهزة اتصالات.