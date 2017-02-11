توقيف 4 مشتبهين بالتخطيط لاعتداء في فرنسا

باريس (أ ف ب)

أوقف أربعة أشخاص أمس، في مدينة مونبولييه (جنوب)، بينهم فتاة في الـ 16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، حسبما أفاد مصدر من الشرطة. وتابع المصدر، «الرغبة في الانتقال إلى التنفيذ وصناعة عدة عبوات ناسفة كانتا تتحققان على ما يبدو»، مشيداً بـ«إفشال محاولة لشن هجوم». وأوضح مصدر آخر من الشرطة أن «المشتبه فيهم الأربعة وأعمارهم 16 و20 و26 و33 عاماً أُوقفوا بعد شرائهم مادة «الاسيتون» التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة. ومن بين الموقوفين، فتاة في الـ16 من العمر تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن عبرت عن رغبتها في التوجه إلى سوريا والعراق، وفي ضرب مصالح فرنسية.

وأوضح مصدر قضائي أن السلطات ضبطت خلال عملية التفتيش مادة بيروكسيد الاسيتون شديدة الانفجار، لكن بشكل غير ثابت، بالإضافة إلى اسيتون وماء الأوكسجين، وحقن وقفازات واقية.

ولا تزال فرنسا التي تفرض حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الإرهابية في 2015 و2016 تواجه تهديداً إرهابياً «عالياً جداً». وفي الثالث من فبراير، هاجم مصري في الـ 29 من العمر يحمل ساطوراً في كل يد عسكريين أمام متحف اللوفر في باريس، وهو يهتف «الله أكبر».